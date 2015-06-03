Фондовая Европа завершила вторник в красной зоне

Во вторник, 2 июня, европейские фондовые рынки закрылись в минусе, индексы по итогам торгов упали до двухнедельного минимума. Европейские инвесторы внимательнее всех смотрят за ситуацией вокруг переговоров Греции и кредиторов, сообщает Bloomberg. Вчера сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 понизился на 1% - до 396,45, падение во время сессии 1,3%. Британский FTSE 100 потерял 0,36%, французский CAC 40 - 0,41%, германский DAX — 0,94%. Греческий фондовый индекс вчера упал на 2,47%.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас вчера сообщил, что правительство направило кредиторам новое предложение по реформам, которое содержит ряд тяжелых для страны уступок. А еврокредиторы, в свою очередь, согласовали свою позицию по Греции и работают сейчас над итоговыми формулировками. Но пока стороны далеки от достижения договоренностей, говорят специалисты. Тем не менее, у Греции осталось всего три дня до очередной выплаты долга в МВФ (всего надо отдать почти 1,6 млрд евро в июне).

Евро в паре с долларом вчера вырос на новостях из Греции - на 2%, что плохо сказалось на акциях европейских экспортеров и автомобилестроительных компаний. Капитализация Volkswagen и Daimler снизилась более чем на 1,5%.