Кредиторы подготовили "окончательный" текст сделки по оказанию помощи Греции

Международные кредиторы Греции поздно вечером в понедельник готовили окончательный текст сделки по «спасению» правительства в Афинах в знак того, что терпение их закончилось - после затянувшихся на несколько месяцев переговоров. Об этом сообщает издание Marketwatch. Чиновники из европейских институтов и Международного валютного фонда направили правительству Греции проект текста по экономическому «ремонту», который оно должно реализовать, чтобы разблокировать финансовую помощь. Европейские лидеры для этого встретились вчера в Берлине. Лидеры, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, руководитель МВФ Кристин Лагард и президент Европейского центрального банка Марио Драги собрались в Берлине в ночь понедельника в попытке разработать то самое "окончательное" предложение премьер-министру Греции Алексису Ципрасу.

Если правительство Ципраса и сейчас отвергнет предложение еврокредиторов, то уже по умолчанию можно будет говорить о погружении Греции в дефолт, начнется капитальный контроль за движением денег в стране и выход страны из еврозоны. Принимая предложения кредиторов, партия СИРИЗА, которая выиграла выборы в январе на обещании остановить жесткую экономию, признает свою беспомощность. Чиновники из группы еврокредиторов говорят, что до сих пор нет достаточного прогресса в переговорах с правительством Греции, потому что по ключевым вопросам мнения сторон сильно различаются — к примеру, в положениях о реформах пенсионного и рынка труда, а также о размерах первичного профицита бюджета страны.

Пара EUR/USD к 9:01 мск торговалась на уровне 1,0920, падая на 0,07%.

