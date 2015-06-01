Золото возвращает потери после выхода плохих американских отчетов

В понедельник днем цены на золото выросли на 1,09% к 16:50 мск — они дошли до уровня $1202,8 за тройскую унцию. Золото растет, т.к. американский доллар немного слабеет после опубликованных разочаровывающих данных США по личным расходам. Фьючерсы, скорее всего, поддержат на уровне $1180,20, а сопротивление будет на отметке $1208,90.

Что касается отчетов, то Министерство торговли США сегодня сообщило, что расходы физлиц остались без изменений в апреле, а эксперты ждали прироста на 0,2%. Потребительские расходы - основной источник роста экономики США, на них приходится 2/3 всей экономической активности. Отчет также показал, что доходы физлиц выросли в апреле на 0,4% (прогнозировали 0,3%).

Однако, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление ​​подрос в апреле на 0,1% (ждали 0,2%), в годовом выражении индекс поднялся на 1,2% (ждали повышения на 1,3%).

Сегодня также Институт управления поставками США опубликовал данные по производственной активности за май. Они тоже оказались хуже ожиданий — на уровне 54,0, тогда как эксперты ждали отметки 54,2.

В понедельник фьючерсы на серебро с поставкой в июле поднялись 2,06% - до отметки $17,045.



