Китай снимает запрет на зарубежные инвестиции

Китайские власти собираются сделать очередной шаг, чтобы увеличить конвертируемость юаня — они снимут ограничения на зарубежные инвестиции для частных лиц и компаний. Об этом сегодня сообщает The Wall Street Journal. Государственный совет Китая через несколько недель снимет действующие сейчас ограничения и позволит частным лицам и компаниям совершать прямые покупки акций, облигаций и недвижимости за рубежом.

Поначалу такие вложения будут контролировать и проводить в определенных торговых зонах, но потом программу обещают расширить. "Это прорыв, - говорит Ханс Шэнь, глава Hony Capital Ltd. (один из крупнейших в Китае фондов прямых инвестиций). - Однако исполняться этот проект будет с большой осторожностью, так как правительство хочет контролировать риски".

Если все сложится успешно, у китайских инвесторов появится больше возможностей для управления своими ресурсами, а Китай сможет переориентировать экономику в большей степени на потребительский сектор и сферу услуг. Пока в качестве рисков этого изменения выделяют отток средств из КНР, а также дальнейшее ослабление экономического роста. Если деньги будут быстро уходить из страны, то юань придется срочно укреплять, а это опять же плохо отразится на конкурентоспособности китайских компаний за рубежом.

Но пока власти ждут, что решит Международный валютный фонд по поводу системы специальных прав заимствования (SDR) — есть шанс, что юань объявят официальной резервной валютой, и вот это уже точно поспособствует расширению использования юаня.

Что касается иностранных вложений в китайские компании, то здесь картина довольно позитивная. Доли вложений в китайские акции в паназиатских фондах и глобальных фондах emerging markets достигли рекорда на этой неделе. Как пишет MarketWatch, иностранные инвесторы несли деньги в китайские фонды акций рекордными темпами, даже несмотря на тревожные признаки скорого завершения ралли.