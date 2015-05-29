Фондовая Америка в четверг снизилась незначительно: никакого прогресса по Греции

Американские фондовые индексы вчера опустились на 0,1-0,2% из-за отсутствия прогресса в переговорах по греческому долгу, пишет Bloomberg. Так, индекс Dow Jones Industrial Average в четверг упал на 0,2% - до отметки 18126,12, Standard & Poor's 500 снизился на 0,13% - до 2120,79, а Nasdaq Composite понизился на 0,17% - до уровня 5097,98. Инвесторов беспокоит, что Афины не успеют подписать с кредиторами соглашение о финпомощи до того, как наступит срок выплат по кредиту МВФ. Напомним, Греция с 5 по 19 июня должна погасить долг перед МВФ на сумму почти 1,6 млрд евро, а рынок беспокоится, что страна не сможет этого сделать из-за нехватки денег в казне.

Кроме того, рынок ждет сегодня важные отчеты, которые могут вновь дать сигнал о сроках повышения ставок ФРС. Среди таких отчетов — данные от Министерства торговли США об изменении ВВП в I квартале (пересмотренные показатели), а Мичиганский университет опубликует сегодня индекс доверия потребителей к экономике страны за май.

В четверг на американские индексы оказали влияние новости с рынка труда США и сильное снижение китайского фондового рынка, когда Народный банк Китая изъял значительный объем ликвидности из финансовой системы. По данным рынка труда США, число американцев, обратившихся за пособием по безработице впервые, на прошлой неделе выросло на 7 тыс., что стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали снижения на 4 тыс.

По итогам торгов котировки акций Costco Wholesale Corp. упали на 0,8%, потому что выручка ритейлера в I квартале не оправдала прогнозов. Акции Broadcom Corp. снизились на 1,6%, когда прошла новость о том, что Avago Technologies Ltd. покупает Broadcom за $37 млрд.

В лидерах роста были акции компаний DuPont (+0,93%), Intel (+0,89%), Pfizer (+0,41%), Merck&Co (+0,4%) и General Electric (+0,4%). McDonald`s потерял на торгах вчера 1,36%, Boeing — 0,47%, а JPMorgan снизился на 0,41%.