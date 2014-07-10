Нефть Brent достигает пятинедельного минимума

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились до минимума за последние 5 недель: ситуация с поставками с Ближнего Востока налаживается, и прекращения нефтяного потока не предвидится. Так утром на торгах в Лондоне (биржа ICE) августовские фьючерсы сначала снизились до $107,77, правда, потом чуть поднялись на 0,3% до $107,95.

Фьючерсы дешевеют: добыча нефти в Ливии подросла сильнее, чем ожидалось, и производительность месторождения восстанавливается хорошими темпами. На цены давит еще и ситуация в Ираке: судя по всему, на тамошних месторождениях не скажется политическая напряженность в стране.

Что касается нефти WTI, то на Нью-Йоркской товарной бирже августовские фьючерсы теперь стоят $101,80 за баррель, тоже показав снижение. На это повлияли данные о том, что объемы автомобильного бензина в Штатах выросли на 0,6 млн баррелей, хотя эксперты с началом летнего отпускного автомобильного сезона предрекали уменьшение на 0,3 млн баррелей. Это добавило импульса к снижению цены на фьючерсы.