Испания предлагает расширить обязанности ЕЦБ

Как сообщает сегодня испанская газета El Pais, власти Испании предложили расширить полномочия Европейского центрального банка, чтобы он, как и Федеральная резервная система, смог с помощью монетарной политики предотвращать сильные различия в макроэкономических показателях стран-участниц еврозоны, особенно это касается уровня безработицы.

"Ориентация единой монетарной политики в последние годы оказалась неадекватной для некоторых стран еврозоны и вызвала ассиметричные потрясения", - говорит в документе, имеющемся у газеты, премьер-министр Испании Мариано Рахой. Сейчас основная цель монетарной политики ЕЦБ — это поддержание ценовой стабильности, которая, впрочем, по задумке испанского правительства, и дальше должна оставаться приоритетной для ЕЦБ.

Однако, в свою очередь, ФРС действует по двойному мандату: обеспечение полной занятости в экономике при стабильной инфляции. Испания предлагает внести изменения в обязанности ЕЦБ к 2017-2019 годам.



По последним данным, средний уровень безработицы в 19 странах еврозоны в марте равнялся 11,3%, но в Испании он составлял 23%, на Кипре - 16%, в Италии - 13%, в Германии — 4,7%. Экономический рост во всех странах еврозоны слишком медленный, это подтвердил глава Европейского центрального банка Марио Драги. "В последнее время экономические условия немного улучшились в Европе, - заявил он недавно на конференции. - Но рост является слишком слабым во всех странах". По его словам, инфляция сейчас слишком низкая, а это признак экономической слабости.