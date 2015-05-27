Путь начинающего трейдера. Каков он?

Путь начинающего трейдера. С чем сталкивается трейдер новичек, и какие этапы ему нужно пройти.

Почти каждый человек, который торгует на форексе или на бирже, как новичок так и профессионал, начинает заниматься трейдингом только ради одной цели - сделать как можно больше денег, и для того чтобы кардинально изменить свою жизнь (не верьте, если вас уверяют в другом).





Даже если человек и начал учится трейдингу, только для того чтобы освоить новую для себя профессии, изучить и разобраться в международных рынках, или просто для того, чтобы получить дополнительный источник дохода, то с годами торговли мышление трейдера изменяется, и единственной мотивацией остается возможность заработать как можно больше денег. Иной цели, как заработать денег торговлей у трейдера просто не может быть.

В этом виде бизнеса, рынку все равно, как хорошо ты разбираешься в экономике, политике, в валютных рынках или других торговых «площадках». Большинство трейдеров это умные люди, которые хорошо разбираются в экономике, финансах, но мало кто из них реально может заработать денег на рынке.

Существует много способов как можно ознакомится с этим рынком. Для начала, необходимо найти и изучить информацию, которая даст понимание основ. Узнать как функционирует форекс или различные биржи, кто такие трейдеры, кто такие брокеры и ДЦ. Потом стоит изучить как происходят сделки, кто является основными участниками торгов, какие бывают издержки при торговле ( спрэды, комиссии, свопы), какое программное обеспечение нужно использовать для торговли и т.д.

Можно конечно пройти и обучающие курсы, но по своему опыту могу сказать, что ничего такого они вам не расскажут и не дадут той информации, которую вы не сможете найти в интернете или книгах. Также можно начать свою карьеру путем общения на форумах, толковую информацию там найти будет проблематично, но кое в чем разобраться можно.

После довольно длительно времени торговли на форекс, и основываясь как на своем опыте, так и на опыте своих друзей- знакомых, могу сказать, что почти каждый трейдер на пути к успеху проходит определенные этапы, через тяжелые испытания, которые могут длиться годами, но как говорят, игра стоит свеч. Ниже я опишу их, конечно, каждый человек индивидуален, и у каждого они могут немного отличатся( а иногда и кардинально) и занимать разный период времени.

Этап №1.

Один клик на рекламном баннере, может подарить вам возможность работы в одной из самых интересных областей, у вас появляется возможность узнать много такого, что вы бы не узнали ни в одной другой сфере или на любой другой работе! Одна клик мышки может подарить вам возможность делать то, что хотите вы, не работать ни на кого, практически она вам дарит свободу!

Вы начитались кучу позитива, слышали что многие зарабатывают на торговле огромные деньги, открываете свой первый депозит, смотрите графики, на вид все просто, цена ходит вверх - вниз, купил-продал, куда же проще! Остается только купить лопату побольше и грести деньги.

Естественно, что вы ничего не знаете ни о рынке, ни о таких понятиях как спрэд, ни о каких методах торговли, только торговая платформа перед глазами и манящие кнопочки бай-селл.

Обычно, когда новичок открывает свои первые позиции, он не имеет ни малейшего представления о том, чего он хочет, и почему открывает именно такую позицию. Берет на себя несоразмерные риски. Все похоже на рулетку, где шансы не в его пользу.

Самое худшее, что в таком случае может произойти - это везение, и когда новичок выигрывает (именно выигрывает, с торговлей это ничего общего не имеет), тогда он думает что все очень просто и берет на себя еще большие риски. Первое время новичком двигает азарт и эйфория, одни из самых губительных эмоций для трейдера.

Если рынок идет против тебя, юный трейдер добавляет позицию, усредняется (даже не зная, что это именно так называется) и ему может повезти, но всякому везению приходит конец. Я свой первый депозит удвоил, а потом слил на одной сделке (думал что просто не могу ошибиться, раз все так легко получалось раньше). Со временем новичек спускаешь свой депозит. За день, два, неделю, месяц. Можешь потом открыть новый депозит, и опять его слить. Потом появляется ощущение, что чего то все таки не хватает.… И только тогда, новичок переходит на второй этап.

Этап №2.

На втором уровне приходит осознание того, что все не так просто. Ты начинаешь понимать, что нужно больше учиться и работать. Начинаешь понимать, что навыков для постоянного получения прибыли у тебя просто нет.

Новичок начинает в хаотичном порядке искать различные торговые системы, покупать советники, искать видеокурсы, различные индикаторы. Чуть ли не каждый день меняет различные торговые стратегии, так толком не одну и не протестировав. Начинает «играться» с мувингами, фибоначчи, дивергенциями, стохастиками, фракталами, линиями сопротивления и поддержки в надежде найти именно то, что можно было бы назвать «Граалем» трейдера. Начинается торговля только на основании индикаторов с огромной уверенностью в получении прибыли, игнорируя и увеличивая свои убыточные позицию, ведь теперь то я не могу ошибиться!

Лихорадочно ищешь различные форумы, чаты где общаются трейдеры, задаешь миллион вопросов, но настолько уверен в свое правоте, и в том, что ты знаешь все лучше других, что не прислушиваешься к советам людей, которые уже давно торгуют и что то да знают, а продолжаешь гнуть свою линию и перестаешь верить в то, что они зарабатывают, ведь ты столько всего уже изучил и перепробовал, но у тебя не получается! Человек с опытом торговли только улыбается таким новичкам, окрещивает тебя лудоманом, и вспоминает, как сам таким был.

В панике, новичок может найти гуру и отдать ему кучу денег ради того, чтобы он чего то научил, но и из этого ничего толком не выходит, ведь ты по прежнему уверен что ты умнее и лучше знаешь за кого то либо.

Этот этап может длиться достаточно долго, год, два, три. По статистике, 60% новоиспеченных трейдеров уходят с рынка в течении первых 3 месяцев, еще 20% на протяжении года, остальные же остаются и продолжают «бодаться» с рынком.

Через 3-4 года только 5-10% остаются и начинают уже стабильно зарабатывать.

Обычно подходя к третьему этапу, ты уже слил 3-4 депо (а может и больше) залез в долги или кредиты (очень нежелательно торговать на «чужие» деньги). Ни один раз уже опускались руки, но все равно ты еще держишься.

И в один прекрасный момент новичок переходит уже на третий этап.

Этап №3.

На этом уровне, ты уже начинаешь понимать, что дело не только в системе. Прибыль можно получать даже торгуя без индикаторов, интегралов, фракталов или других красивых и непонятных линий и закарлючек, главное здесь умело управлять своими эмоциями и такими естественными пороками человека как жадность и страх. Начинаешь больше времени уделять более грамотному управлению рисками, изучаешь по книгам психологию трейдинга, и понимаешь, сколько ошибок можно было не допускать, дойди ты до этого раньше!

Просто таки проглатываешь грамотные книжки по трейдингу, без которых достаточно трудно стать профессиональным трейдером ( конечно, можно справится и без них, но на это пойдет куда больше времени), анализируешь ошибки трейдеров которые занимались этим всю жизнь до тебя. Лично мне, книги помогли много чего понять и предотвратили многие ошибки, которые я мог бы совершить на трейдерском поприще. На чужих ошибках куда приятнее и дешевле учится.

Невозможно спрогнозировать каждое движения рынка, на ни минуту, ни на час вперед. После этого потребность в изучении аналитики от всяких гуру у тебя просто отпадает. Начинается торговля по своей собственной торговой системе, которая подходит только тебе.

Начинается более систематическая торговля, ты начинаешь открывать позиции только по своей стратегии и только те, которые по твоему мнение имеют большую вероятность на успех. Если рынок пошел против твоей позиции, ты без лишних эмоций, ругательств и надежды на разворот закрываешь позиции (уговаривать и умалять рынок бессмысленно, вряд ли он внемлет вашим просьбам и развернется, лично неоднократно проверял). Ты просто, когда будет следующий сигнал, откроешь другую позицию, главное знать и быть уверенным в том, что твоя система работает и приносит прибыль. Одно из основных правил трейдинга гласит «не спорь с рынком, рынок всегда прав».

Трейдер начинает анализировать свои результаты за неделю, месяц, квартал, он уже понимает, что одна убыточная сделка еще ничего не значит. Ты начинаешь понимать, что успех в торговле зависит от дисциплины и контроля эмоций, и если торговать по системе, то это будет приносить прибыль (если система действительно рабочая). В таком случае, перевес вероятности всегда будет на твоей стороне.

Этап №4.

На 4 этапе, ты уже открываешь сделки строго по своей системе, только по сигналу, ты научился с легкостью закрывать как убыточные, так и прибыльные сделки. Не паникуешь, позволяешь прибыльным сделкам расти, и убыточные быстро закрываешь, так как знаешь, то твоя система уже приносит больше денег, чем теряет.

На этом этапе ты уже получаешь стабильно прибыль, как минимум находишься в безубытке. Конечно, это еще не последний этап, тебе еще придется много чего обдумать, много перепробовать и изучить, но главное что ты уже не теряешь деньги.

Этот уровень обычно длится около полугода. Самое сложное уже позади.

Этап №5. Последний.

Торговля приобретает уже более обыденный характер, ты торгуешь уже как на автопилоте, заключая сделки. Приходит время больших прибылей, но они уже не загоняют тебе в эйфорию. По профи трейдеру невозможно понять, заработал он или потерял 5 тысяч долларов за день. Трейдинг превращается в обыденность, в работу, в интересную и прибыльную работу.

Но это не значит, что трейдер останавливается, он каждый день подправляет свою торговую стратегию, вносит последние штрихи, но метод торговли не меняется, он просто становится лучше. Появляется так называемая трейдерская интуиция.

Всегда нужно помнить, что только 5-10% трейдеров доходят до 5 этапа, не потому что это так сложно и не всем дано, а потому что не всем хватает сил и упорства изменять себя и менять свои взгляды с приходом новой информации. Чтобы стать действительно успешным трейдеров необходимо не только избавится от своего « я лучше знаю» и стремления быстро разбогатеть, также нужно работать и учится, каждый день совершенствовать себя в искусстве спекуляций.

В заключение хотелось бы сказать, что не обязательно нужно быть супер интеллектуалом или гением, чтобы заработать на рынке, зачастую те, кто обладают такими качествами как терпение и настойчивость, добиваются куда больших результатов.

Трейдер неудачник от удачливого трейдера отличается только тем, что первый концентрируется только на прибыльных сделках, в то время как профи больше внимания уделяет убыточным сделкам и правилам манименеджмента.

Финансовые рынки, как в принципе бизнес и спорт любят настойчивых и увлеченных людей, которые готовы идти до конца, невзирая на все преграды. Кто трейдинг воспринимает как игру, тот и получает такой результат. Трейдинг можно сравнить с трудным, длинным марафоном, который преодолеет не каждый, но награда на финише точно стоит всего пройденного пути.