S&P 500 и Dow Jones испытали самое большое падение за 3 недели

Во вторник американские фондовые рынки вновь закрылись в минусе, а индексы S&P 500 и Dow Jones показали самое большое однодневное снижение за последние три недели. Резкий рост курса доллара побудил мировых инвесторов сбросить рискованные активы, такие как акции и сырьевые товары, оставив только «убежища» - например, казначейские облигации.

S&P 500 закрылся снижением на 1,03% - на отметке 2104,20, все 10 основных секторов индекса показали падение. Dow Jones Industrial Average снизился на 1,04% - до отметки 18041,54, тогда как индекс Nasdaq Composite закрылся также падением на 1,11% - на уровне 5032,75.

Индекс доллара вчера показал вначале хороший рост, когда рынки отреагировали на пятничные данные по инфляции и воинственные комментарии от Джанет Йеллен из ФРС, которая предупредила, что по-прежнему планирует повышение ставок в 2015 году. Однако, сейчас индекс доллара падает — к 8:40 мск он снизился на 0,29% - до отметки 97,10.

Во вторник акции Time Warner Cable Inc. выросли на 7,26%, когда Charter Communications Inc. объявила, что купит эту компанию за $78,7 млрд. Конкуренты Cablevision Systems Corp. и Comcast Corp. также выросли на 3,52% и 1,24% соответственно.

Среди самых активных акций во вторник вновь были ценные бумаги компании Apple, они по итогам торгов снизились на 2,2%. Следом за ними идут акции General Electric, которые упали всего на 0,58%, и Microsoft, снизившиеся в итоге на 0,66%. В лидерах падения также значатся Visa (-1,55%), Chevron (-1,53%), United Technologies (-1,48%) и Boeing (-1,39%).

Федеральная резервная система США при определении сроков повышения ставки будет учитывать динамику роста мирового ВВП, а также может замедлить темпы увеличения в случае необходимости, заявил зампредседателя Федрезерва Стэнли Фишер вчера в Тель-Авиве. "Если рост мировой экономики будет слабее прогнозов, перспективы негативных последствий для американской экономики могут привести к тому, что ФРС будет отказываться от стимулирования медленнее, чем без учета данного обстоятельства", - цитирует его слова агентство Bloomberg.