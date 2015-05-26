ЕЦБ не сдержал обещание и снизил объем количественного смягчения

Как сообщает издание «Вести — Экономика», Европейский центральный банк снизил объем выкупаемых гособлигаций на прошлой неделе, хотя только недавно несколько членов управляющего совета говорили о планах увеличить объем покупок в мае и июне. Вспомните, еще не прошлой неделе Бенуа Кёре заявлял, что ЕЦБ готовится увеличить объем QE в эти месяцы, чтобы летом выкупать меньше, когда на рынке очень мало игроков.

"Мы знаем о сезонных закономерностях на долговых рынках в связи с праздничным периодом, который длится с середины июля по август и характеризуется низкими объемами ликвидности. Мы принимаем это во внимание и будем активнее выкупать бумаги в мае и июне. Если будет необходимо, мы увеличим покупки в сентябре, когда ликвидность на рынки вновь вернется", - говорил тогда Кёре. Именно это его заявление резко обвалило курс евро по отношению к мировым валютам. Но за вербальными интервенциями никаких реальных действий не было.

По итогам недели ЕЦБ приобрел облигации стран еврозоны на сумму 11,8 млрд евро, а это минимальный объем за последние три недели. Напомним, что целевой объем выкупа облигаций – 60 млрд евро в месяц. В последнее время многие эксперты критикуют ЕЦБ, потому что эффект от программы QE уже исчерпал себя и по облигациям, и по фондовым индексам, и даже по валюте. Самым основным поводом для критики стало сжатие ликвидности на европейском долговом рынке. Да и вообще, средства европейского центробанка, которые вливаются на рынок, уже не стимулируют снижение доходности европейских бондов.

Однако, глава ЕЦБ Марио Драги говорит, что стимулирование экономики ЕС продолжится, даже несмотря на реакцию рынков. "Мы увидели, как существенно повлияли наши меры на стоимость активов и уровень экономической уверенности. Более того, что в конечном итоге важнее всего, мы видим эквивалентное нашему вмешательству влияние на уровень инвестиций, потребление и инфляцию. Именно поэтому мы будем осуществлять покупки облигаций, пока не зафиксируем устойчивой корректировки уровня инфляции", - заявил Драги. На конференции МВФ в Вашингтоне он также говорил, что эффект от программы уже довольно действенный, чего не ожидали эксперты.