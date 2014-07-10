Четверг: старушка-Европа скользит под горку

Вышли данные по промышленному производству во Франции. Они не внушают игрокам рынка особого оптимизма, поскольку продолжают сокращаться. Поэтому европейские фондовые индексы сегодня плавно опускаются. Уже на утренних торгах упал на 0,43% DJ Euro Stoxx 50, снизился на 0,33% САС 40, а DAX потерял 0,27%.

Финансовый сектор показывает плавный спад. Французы Societe Generale и BNP Paribas потеряли 0,95% и 1,06% соответственно, а Deutsche Bank в преддверии штрафов со стороны правительства США съехал вниз на 0,82%. Конечно, снизились и котировки Commerzbank, который в процессе урегулирования конфликта с США рискует выплатить штраф не полмиллиарда, как предполагалось раньше, а уже от $600 млн до $800 млн. Соответственно, котировки акций этого банка снизились довольно сильно: на 1,31%.

Опускаются акции строителей: так, акции Skanska потеряли 2,79% после заявлений о сокращении масштабов деятельности в Латинской Америке (компания проводит реструктуризацию, на которую требуется высвобождение определенных средств).

Индекс FTSE 100 упал на 0,06%: в Англии ждут публикации ежемесячного ревю о монетарной политики со стороны национального регулятора. Здесь тоже падают акции банков, горнодобывающих компаний. А вот у компании Burberry всё ОК: ее рост составил 4,02% (после того, как доход в первом квартале превысил ожидания экспертов рынка).