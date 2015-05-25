Европейские фондовые индексы снижаются на опасениях по Греции

Сегодня, в отсутствие выхода важной макростатистики и серьезных событий на мировых рынках, Европа находится под влиянием опасений по Греции. Напомним, в воскресенье снова всколыхнулись подозрения о том, что если не будут достигнуты договоренности к началу июня, страна объявит дефолт по своим обязательствам перед международными кредиторами. На этом фоне европейские индексы идут вниз. Ключевой — немецкий — рынок региона сегодня закрыт в честь праздника. К 16.52 мск CAC 40 потерял 0,68%, итальянский FTSE MIB снизился на 1,96%; испанский IBEX 35 стал ниже на 2,40%. Британский рынок тоже сегодня не работает.



На настроения инвесторов, особенно на периферических рынках, негативно влияет еще и политическая нестабильность в Испании: здесь набирает силу левая партия PODEMOS. Однако греческий вопрос, конечно, остается главным: 5 июня и 19 июня страна должна совершить платежей в МВФ на 1,6 млрд долларов.