Европейские фондовые индексы снижаются на опасениях по Греции

Сегодня,
в отсутствие выхода важной макростатистики
и серьезных событий на мировых рынках,
Европа находится под влиянием опасений
по Греции. Напомним, в воскресенье снова
всколыхнулись подозрения о том, что
если не будут достигнуты договоренности
к началу июня, страна объявит дефолт по
своим обязательствам перед международными
кредиторами. На этом фоне европейские
индексы идут вниз. Ключевой — немецкий
— рынок региона сегодня закрыт в честь
праздника. К 16.52 мск CAC 40 потерял
0,68%, итальянский FTSE MIB снизился
на 1,96%; испанский IBEX 35 стал
ниже на 2,40%. Британский рынок тоже сегодня
не работает.
На настроения инвесторов, особенно на периферических рынках, негативно влияет еще и политическая нестабильность в Испании: здесь набирает силу левая партия PODEMOS. Однако греческий вопрос, конечно, остается главным: 5 июня и 19 июня страна должна совершить платежей в МВФ на 1,6 млрд долларов.