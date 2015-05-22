Рост нефтяных цен закончился, что будет дальше? Мнения аналитиков

Многие участники рынка обрадовались, когда нефть резко пошла вверх, потому что они были запуганы прогнозами аналитиков и фактическим падением до минимумов несколько месяцев назад. Ожидать от рынка сырья можно было чего угодно, но недавний рост котировок изрядно встревожил мировых экспертов. По их мнению, если цены на нефть WTI не смогли удержаться выше $62, то шансов на падение больше, чем на рост. Позитивное настроение тех, кто ждет дальнейшего роста, может скоро испортиться, потому что фундаментальные факторы, которые вызвали снижение цен, до сих пор действуют. И это значит, что даже по техническим анализам уровнем сопротивления может оставаться точка в $50 за баррель WTI.

В начале мая котировки на нефть марки WTI поднимались до $62 – и эта точка стала уровнем сопротивления, поэтому имеет огромное значение. Впервые, когда нефть WTI приблизилась к $62, она упала обратно примерно до $60 за баррель. Затем, спустя некоторое время, при повторении попытки подняться до этой отметки, падение было более сильным - до $58. Как пишет издание Oil Price, большинство трейдеров считают, что третья попытка пробить уровень поддержки или сопротивления будет самой важной.

Так получается, что каждая неудача в точке сопротивления приводит к большей коррекции. И поэтому, если третья попытка будет неудачной, то возможно падение уже до $55-56 за баррель. В таком случае торги могут опустить цены и до минимумов конца января. Эти прогнозы, основанные на техническом анализе, ставят аналитики издания «Вести.Экономика». Они говорят, что проблемой этих прогнозов является наличие слишком большого числа факторов. А реальные фундаментальные факторы будут еще больше влиять на цены.

В качестве одной из основных причин для недавнего ралли было то, что самое первое снижение было слишком сильным и уже тогда многие эксперты утверждали, что стоит подождать и неизбежная коррекция произойдет. Но здесь надо учесть, что доллар тогда прекратил рост против основных валют, а так как стоимость нефти выражается в долларах, то при прочих равных условиях, когда доллар стоит дешевле, нефть должна стоить больше. Но сейчас разворот на валютном рынке похож больше на временную коррекцию, а не на полноценный разворот. Смотрите сами: основные торговые партнеры США – еврозона и Япония – все еще проводят политику количественного смягчения, какая была у ФРС. И потому рост ликвидности и сохранение тренда на укрепление доллара против валют, эмитируемых центральными банками, проводящими QE, продолжается.

Плюс к тому, не надо забывать, что нефтяной рынок может регулировать себя сам за счет спроса и предложения. Когда выросли внутренние поставки нефти в США за счет сланцевой революции, это очень сильно повлияло на рынок, особенно когда экономисты испугались замедления роста мировой экономики и падения спроса на ископаемые виды топлива. Это в целом и были основные факторы краха нефтяных котировок.

Но заметьте, сейчас ведь ничего и не изменилось. Спрос практически не двигается, экономика Китая намного слабее, чем ожидалось, а недавние цифры по ВВП США слишком плохие. Даже хорошие новости не внушают оптимизма. Недавно, например, были данные по замедлению добычи в США, но при подробном рассмотрении отчета оказалось, что это всего лишь временное замедление добычи на Аляске, но никак не стабильное сокращение сланцевой промышленности. Запасы нефти все еще высоки, а экспорт из Саудовской Аравии вообще недавно достиг максимума за последние десять лет.

В итоге аналитики предупреждают нас, что пока те факторы, которые вызвали резкое падение цен на нефть (избыток предложения, риск падения спроса и сильный доллар), еще действуют, нас может ждать возвращение к уровню $50 за баррель WTI. Вероятно, оно тоже будет только временным.