Азиатские индексы выросли в пятницу

Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу: Shanghai Composite подпрыгнул до семилетнего максимума, а на Токийской бирже такого подъема не было уже 15 лет.

Shanghai Composite подскочил на 2,8%. Столько же индекс прибавил и по итогам недели, продемонстрировав самый крупный еженедельный прирост начиная с декабря. Возглавили ралли финансовые, страховые и брокерские компании. Agricultural Bank of China вырос на 3%, Bank of China и China Construction Bank прибавили по 2,7%. Haitong Securities и Citic Securities подросли на 3,4% и 2,5% соответственно.

Hang Seng стряхнул с себя нерешительность, которая владела им ранее на этой неделе. В пятницу гонконгский индекс прибавил 1,7% (полумесячный максимум). Goldin Financial Holdings и Goldin Properties Holdings вчера демонстрировали акробатические прыжки: вниз почти на 50%. Сегодня оба «потерпевших» потихоньку пошли вверх: на 1,14% и 7,52% соответственно. Ниже рынка торговался сегодня электроонный гигант Lenovo Group. В четверг компания опубликовала результаты своей деятельности за год, и они оказались ниже прогнозных. В результате Lenovo прощается с 2,1%.

Nikkei прибавил 0,3% и дошел до самого высокого уровня с апреля 2000 года. Рост японского индекса продолжался вот уже шестой день подряд. В течение недели Nikkei прибавил 2,7%. В начале дня Токийская биржа ушла было в красную зону, поскольку инвесторы ждали решения Банка Японии по монетарной политике. Регулятор не разочаровал: по окончании своей двухдневной встречи в пятницу представители BOJ объявили о продолжении своего агрессивного денежно-кредитного стимулирования. Сохраняется политика прошлого месяца, однако сократились прогнозы по экономическому росту и инфляции. Иена укрепилась к доллару на 0,20%: USDJPY к 11.40 мск торгуется на 120,78. Это повлияло на экспортеров. Среди японских неудачников сегодняшнего дня были голубые фишки Toyota Motor (-0,91%), Canon и Nintendo (по -1% каждый).

S&P/ASX практически не изменился (+0,04%) по итогам пятницы. Индекс закончил день на нейтральной территории. В минус ушли акции крупных банков и горнодобывающих компаний. Финансовый сектор оказался под давлением продавцов: Australia and New Zealand Bank, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank потеряли по 0,5% за сегодняшний день. Westpac ограничился снижением на 0,3%. BHP Billiton начал день ростом на 1,2%, но к концу сессии снова спустился на плоский уровень ближе к нулю. А вот его коллегам, Rio Tinto и Fortescue Metals, повезло меньше: они завершили день в минусе на 0,3% и 0,5% соответственно. А вот нефтяная и газовая отрасли праздновали рост цен на нефть. Oil Search, Santos and Woodside Petroleum выросли на 2% каждая.