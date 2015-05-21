FTSE 100 и CAC 40 выросли в среду, DAX немного просел

Сессия в среду в Европе закончилась в зеленой зоне, обновлен трехнедельный максимум. Stoxx Europe 600 прибавил 0,4%. Напомним, во вторник сводный европейский индикатор подскочил на 1,7% после слов члена правления ЕЦБ Бенуа Кёре о том, что регулятор может в скором времени нарастить объемы выкупа ценных бумаг.

FTSE 100 прибавил 0,17%; CAC 40 увеличился на 0,31%; DAX незначительно снизился на 0,04%.



На вчерашнюю сессию в Европе повлияли ожидания «минуток» апрельской встречи ФРС США, от которых ждали определенности в отношении подъема процентной ставки американского регулятора. Неопределенность вокруг Греции продолжает вносить на рынок нотки сумятицы и поддерживает волатильность.

Что касается отдельных компаний, то Barclays Plc вырос на 3,4%; RBS Plc прибавил 1,8%, UBS AG подскочил на 3,2%. Все эти банки признали себя виновными в манипуляциях на рынке Forex, однако, к примеру, UBS первым сообщил о нарушениях, поэтому он отделается меньшим штрафом, чем, например, его американские коллеги.

На 5,4% подпрыгнула телекоммуникационная компания Vodafone, которая впервые за три года сообщила о том, что ее выручка выросла, а положение на основных рынках стабилизировалось.

Burberry потеряла 5,5% капитализации после того, как скорректировала доналоговую прибыль в меньшую сторону. При этом прогнозы на текущий год у британского производителя сегмента «люкс» тоже не самые радужные.