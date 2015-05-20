Американский Dow Jones вчера вновь обновил рекорд, а индексы S&P и Nasdaq снизились

На торгах во вторник в США не было единой динамики к закрытию сессии - фондовые индексы закрылись в разных направлениях. Dow Jones Industrial Average подрос на 0,07% - до отметки 18312,39 пункта и тем самым побил свой максимум вторую сессию подряд. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0,06% - до 2127,83, а Nasdaq Composite упал на 0,17% - до отметки 5070,03.

Вчера рынок обрадовали позитивные новости с рынка недвижимости США, которые вновь заставили инвесторов поверить в скорое увеличение процентных ставок ФРС. Министерство торговли США вчера заявило, что число выданных разрешений на строительство в США в апреле месяце выросло на 10,1% - до 1,143 млн. Аналитики ждали роста всего на 2,2%. Согласно данным, объем строительства новых домов в США тоже вырос в прошлом месяце на 20,2% - до 1,135 млн, что оказалось намного выше прогнозов роста на 9,9%.

Почти все отраслевые группы индекса S&P 500 снизились вчера, росли только представители сферы недвижимости. Например, акции строительной компании KB Home подорожали на 2,4%. Но больше всего упали акции нефтепроизводителей, потому что во вторник снижались цены на нефть. Конкретно — акции Chevron подешевели на 1,5%, Transocean - на 5,9%.

Ценные бумаги компании Urban Outfitters рухнули на 15% (самое большое падение с 2012 года), когда объявленные отчеты о прибыли и выручке ритейлера в I квартале не совпали с ожиданиями экспертов. Капитализация Yahoo! упала на 7,6%, тем самым опустив весь высокотехнологический сектор.