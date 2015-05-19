Bank of America: это лето будет "страшным" для фондового рынка

Инвесторы, возможно, захотят добавить немного наличных и немного золота в свои летние портфели. Так говорят аналитики из Bank of America Merrill Lynch, которые прогнозируют мрачное лето для акций в этом году. Другими словами, было бы разумно добавить достаточно мощную долю стабильных активов в ожидании коррекции рынка в дополнение к любому солнцезащитному крему, который вы будете использовать.

В то время как реальный рынок далек от откровенного медвежьего поведения, которому нужен рост процентных ставок и снижение прибыли на акцию, Bank of America рисует довольно неприглядную картину для инвесторов в течение ближайших нескольких месяцев. Ведущий банк Уолл-стрит предупреждает, что рынок увидит нечто страшное этим летом, потому что инвесторы оказались в ловушке из-за этой "сумеречной зоны" — некого переходного периода между окончанием количественного смягчения и ожиданием первого повышения ставки ФРС, которая пытается нормализовать свою фискальную политику.

Тем временем, инвесторы могут ждать возвращение довольно волатильных торгов, неожиданных коррекций и даже «аварий» в своих стратегиях, говорит главный инвестиционный стратег банка Майкл Хартнетт. Он советует снизить риски, а не стараться выиграть максимум прибыли в середине года, потому что любое движение может быть "проигрышным" этим летом.

С одной стороны, хорошие экономические движения могут стать поводом для повышения цен и ставок, что приведет к временной волатильности. С другой стороны, возможен "более зловещий исход, когда макроэкономика не восстановится, в этом случае прибыль на акцию резко упадет и потащит активы вниз", - говорит аналитик банка. Хартнетт видит, что инвесторы уже начинают осторожно относиться к более рискованным активам. Твердые пятилетние облигации Германии, вырастут на 0,2%, на 2% - итальянские десятилетние и уровень 2000 для S&P 500 ожидается во втором квартале.

Как подготовиться к лету? Кроме вышеупомянутого совета держать часть сбережений в наличных и золоте, аналитики также рекомендуют покупать с так называемой стратегией put spread, основываясь на поведении S&P 500. Кредитный спрэд позволяет инвесторам делать ставку на падение (или рост) каких-то активов, тогда как с помощью другой ставки можно компенсировать затраты на первоначальный лот. Bank of America рекомендует использовать put spread на высоких скоростях, чтобы хеджировать риск подъема процентной ставки ФРС при отсутствии достаточных признаков того, что экономика США приходит в норму.

Те инвесторы, которые хотят вести противоположную стратегию, должны основываться на вере в укрепление доллара, так называемой крутой линии графика доходности, который подразумевает сильную, здоровую экономику в условиях выпуска государственных ценных бумаг и слабых покупках товаров в США и Канаде.

И, наконец, еще один совет от банкиров: просто отдохните этим летом.