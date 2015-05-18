Фондовая Америка показала по итогам недели неплохой рост

В пятницу американские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне, даже несмотря на слабые отчеты и разнонаправленный характер торгов в тот день. Standard & Poor's 500 снова дошел до рекордной отметки и прибавил в итоге 0,3% за неделю. Индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,5%, а Nasdaq Composite - на 0,9% по итогам пяти сессий.

Участники рынка решили, что последние макроэкономические отчеты, которые вновь были хуже прогнозов, заставят Федеральную резервную систему задуматься о переносе первого повышения ставок и вынудят сохранить стимулирующую денежно-кредитную политику. "Я удивлен сохраняющейся слабостью, но не готов пока выходить из акций, поскольку еще нет никаких определенных сигналов о том, что экономика движется в направлении рецессии", - считает главный аналитик фондового рынка из Wells Fargo Advantage Funds Джон Мэнли. Он также добавляет, что его беспокоит череда не очень позитивных макроэкономических отчетов. В какой-то степени рынок акций поддержала стабилизация на рынке облигаций в мире, тоже связанная с пересмотром ожиданий сроков повышения ставки ФРС.

15 мая индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,11% - до отметки 18272,56, Standard & Poor's 500 подрос на 0,08% - до 2122,73 пункта, а Nasdaq Composite упал на 0,05% - до отметки 5048,29 пункта.

Курс акций Netflix Inc. в пятницу поднялся на 4,5% после сообщения о партнерстве с китайской Wasu Media Holding Co., за которой стоит основатель и глава Alibaba Джек Ма. Сеть ресторанов быстрого питания El Pollo Loco Holdings Inc. потеряла 15% из-за слабой квартальной выручки, которая оказалась ниже прогнозов.