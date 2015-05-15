Бывший зампред ФРС: регулятор не думает повышать ставки в июне

Федеральная резервная система США уже даже не думает о том, чтобы повышение процентной ставки начать в июне этого года. Об этом заявил бывший заместитель председателя американского центробанка Дональд Кон, который проработал в Федрезерве 40 лет. Он считает, что регулятор сделает это на сентябрьском и декабрьском заседании.

Как сообщает MarketWatch, одним из факторов очередного «переноса» прогнозных дат стали отчеты о розничных продажах в США за прошлый месяц - нулевой рост оказался слабее ожиданий. Кроме того, эти отчеты показали, что долгожданное восстановление экономики во II квартале (после разочаровывающих данных начала года), похоже, идет не так активно, как ждут экономисты.

Большинство экспертов Bloomberg уже в конце апреля говорили, что ФРС начнет менять ставки в сентябре 2015 года. По данным FedWatch, в настоящий момент трейдеры ожидают первое повышение ставок в декабре.