Фондовая Европа в среду торговалась разнонаправленно

Вчера движения фондовых европейских индексов сложно было назвать дружными. В среду вышли статистические данные о ВВП в еврозоне и ее отдельных странах за I квартал. Общая динамика оказалась оптимистичной, в лидерах роста были Франция и Италия, однако подвела первая экономика Европы — Германия. Ее ВВП оказался ниже прогнозного. В итоге этот фактор увел за собой DAX вниз на 1,05%; CAC 40 в итоге тоже не выдержал нервных торгов и снизился на 0,26%. Итальянский индекс FTSE MIB на фоне своего успеха так и остался в зеленой зоне: +0,46%. Британский FTSE 100 реагировал в основном на внутренние события: независимо от остальной Европы, он вырос на 0,23%.



Stoxx Europe 600 показал высокую волатильность: в ходе торгов он вырастал до 1,1%, однако закончил день в минусе на 0,2%.

Дополнительным фактором волатильности европейских индексов стало неожиданное укрепление евро относительно доллара США, а это отнимает позиции у экспортеров. Доллар упал на очередной порции слабой статистики из США.

Что касается отдельных компаний, то квартальная отчетность помогла подняться акциям Mondi Ltd (+8,9%), Moncler SpA (+9,1%), Bouygues SA (+2,6%), SABMiller Plc (+2,1%).



