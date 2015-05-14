Фондовая Европа в среду торговалась разнонаправленно

Вчера движения фондовых
европейских индексов сложно было назвать
дружными. В среду вышли
статистические данные о ВВП в еврозоне
и ее отдельных странах за I
квартал. Общая динамика
оказалась оптимистичной, в лидерах
роста были Франция и Италия, однако
подвела первая экономика Европы —
Германия. Ее ВВП оказался ниже прогнозного.
В итоге этот фактор увел за собой DAX
вниз на 1,05%; CAC
40 в итоге тоже не выдержал
нервных торгов и снизился на 0,26%.
Итальянский индекс FTSE
MIB на фоне своего успеха
так и остался в зеленой зоне: +0,46%.
Британский FTSE 100
реагировал в основном на внутренние
события: независимо от остальной Европы,
он вырос на 0,23%.
Stoxx Europe 600 показал высокую волатильность: в ходе торгов он вырастал до 1,1%, однако закончил день в минусе на 0,2%.
Дополнительным фактором волатильности европейских индексов стало неожиданное укрепление евро относительно доллара США, а это отнимает позиции у экспортеров. Доллар упал на очередной порции слабой статистики из США.
Что касается отдельных компаний, то квартальная отчетность помогла подняться акциям Mondi Ltd (+8,9%), Moncler SpA (+9,1%), Bouygues SA (+2,6%), SABMiller Plc (+2,1%).