Золото у двухнедельных максимумов на ослаблении доллара

Золото растет со вчерашнего дня, воспользовавшись ослаблением позиций доллара. В среду оно достигло почти двухнедельных максимумов: золото с поставкой в июне к 11.11 мск стоит $1 194,20. Спотовое золото к 11.13 мск торгуется на $1 194,99.

Поддержку драгоценному металлу оказывает ослабление и финансового, и фондового рынков сразу. Напомним, с понедельника на мировых рынках облигаций разыгралась сильная волатильность. Вчера снова подскочила доходность 10-летних немецких облигаций, увеличившись до шестимесячных максимумов, прежде чем стабилизироваться. Обычно увеличение доходности облигаций уменьшает инвестиционный спрос на непроцентные активы — такие, как золото.



«Вопрос, который стоит сейчас перед золотом, — удержит ли оно импульс от слабого доллара, или все-таки рост доходности на долговом рынке снова надавит на металл и заставит его отойти от психологически важного уровня в 2000 долларов за унцию?» — говорит аналитик HSBC Джеймс Стил. Пока по всему видно, что доллар и слабая американская макростатистика влияют на золото сильнее, поддерживая его в восхождении.