Золото у двухнедельных максимумов на ослаблении доллара

Золото растет со вчерашнего дня, воспользовавшись ослаблением позиций доллара. В среду оно достигло почти двухнедельных максимумов: золото с поставкой в июне к 11.11 мск стоит $1 194,20. Спотовое золото к 11.13 мск торгуется на $1 194,99.
Поддержку
драгоценному металлу оказывает ослабление
и финансового, и фондового рынков сразу.
Напомним, с понедельника на мировых
рынках облигаций разыгралась сильная
волатильность. Вчера снова подскочила
доходность 10-летних немецких облигаций,
увеличившись до шестимесячных максимумов,
прежде чем стабилизироваться. Обычно
увеличение доходности облигаций
уменьшает инвестиционный спрос на
непроцентные активы — такие, как золото.
«Вопрос, который стоит сейчас перед золотом, — удержит ли оно импульс от слабого доллара, или все-таки рост доходности на долговом рынке снова надавит на металл и заставит его отойти от психологически важного уровня в 2000 долларов за унцию?» — говорит аналитик HSBC Джеймс Стил. Пока по всему видно, что доллар и слабая американская макростатистика влияют на золото сильнее, поддерживая его в восхождении.