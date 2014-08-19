Samsung разрешила носить шорты на работу и купила "умный дом"

Южнокорейская Samsung купила американский стартап-проект SmartThings, занимающийся разработкой электроники для "умного" дома. По предварительным данным, стоимость сделки составила $200 млн. Похоже, Samsung не хочет отставать от Apple и Google. Крупные IT-игроки последнее время интересуются рынком технологий "умного" дома, в том числе Apple и Google. Samsung явно не хочет оставаться в стороне, что, скорее всего, и побудило ее купить SmartThings.



По словам Дэвида Юна, главы центра открытых инноваций Samsung, компания традиционно разрабатывает новые технологии самостоятельно, тогда как подразделение в Кремниевой долине активизируется в покупках сторонних фирм. Samsung уже выпускает бытовую электронику с подключением к интернету, включая телевизоры, холодильники и стиральные машины. Разработки SmartThings помогут компании объединить ее устройства в единую сеть, управлять которой можно будет при помощи смартфона и планшета. "Это не научная фантастика. Будущее наступило уже сейчас", - отметил Дэвид Юн.

Совсем недавно Samsung официально представила смартфон Galaxy Alpha, который пресса окрестила "убийцей" iPhone 6. Но сможет ли Samsung в действительности составить достойную конкуренцию своим конкурентам в будущем? Сейчас дела вендора на мобильном рынке идут все хуже. Падение продаж смартфонов и потеря лидерских позиций привели Samsung Electronics Co Ltd к острой необходимости модернизировать свой бизнес: стать более инновационной, при этом не потеряв строгости и внимания к тому, что сделало ее мировым брендом.



Этим летом управление компании предприняло усилие по обеспечению более комфортной рабочей среды для сотрудников. Так, например, в главном кампусе компании "Сувон", расположенном к югу от Сеула, было разрешено ношение шорт на работу по выходным дням. Рабочие часы сделали более гибкими, а женщины теперь смогут уходить в отпуск по беременности и родам, не переживая за сохранность своей работы. "Введено правило 1-1-9 для вечерних пикников в компании: один вид алкоголя в одном месте и ровно до 9 вечера", - сказал сотрудник Samsung, проработавший в компании 8 лет. "Молодой персонал не задерживается в компании, поэтому более старшие сотрудники будут вести себя осторожнее, чтобы не расстраивать своих подчиненных", - прокомментировал он этот факт агентству Reuters, пожелав остаться анонимным, поскольку не был уполномочен общаться с представителями медиа.



Недавно Samsung опубликовала отчет о неожиданном падении ключевых показателей прибыли во II квартале, связанном с потерей доли на рынке смартфонов, без каких-либо очевидных стратегий по изменению ситуации и возвращению своих позиций. 72-летний председатель правления Ли Кун Хи, управляющий компанией в постоянном ожидании кризиса, был госпитализирован после сердечного приступа в мае этого года. "Компания находится в ситуации романа "Уловка-22", когда речь заходит об изменении культуры, - сказал Джей Сабхаш, бывший главный менеджер по продуктам, в апреле этого года. - Она отчаянно нуждается в принятии культуры, способствующей открытости, креативности и инновациям. Но это поставит под угрозу ее главное культурное достояние - милитаристскую иерархию, которая позволяет работать со скоростью света, чтобы выиграть гонку". Samsung уже давно подчеркивает свою потребность в креативности, нанимая все больше иностранных талантливых сотрудников. Помимо гибких правил по поводу часов работы, компания придерживается философии "работай умно", чтобы сократить количество бесполезно проведенных в офисе часов. Пока руководство компании надеется, что послабление в рабочем порядке поможет генерации новых идей. Некоторые сотрудники говорят о том, что прогресс идет медленно из-за давно укоренившейся жесткой системы вертикального управления.