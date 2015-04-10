Samsung и IBM хотят использовать технологию биткоина

Samsung Electronics
совместно с IBM работает
над использованием технологии биткоина
для разработки новых приложений. По
поводу самого биткоина возникает большой
вопрос: за последний год он вдвое
подешевел, и перспективы его в формате
цифровой валюты очень туманны. Но вот
программное обеспечение, лежащее в его
основе, может привлечь самые разнообразные
компании: банки, мобильных операторов,
платежные системы, производителей
телефонов. Технологию можно модифицировать и
приспособить для точной и моментальной
фиксации изменений в праве собственности
на любой актив с помощью мобильного
телефона или распределенной сети
компьютеров. Это существенно облегчило
бы все виды онлайн-транзакций.
Специалисты исследовательского подразделения Samsung, базирующегося в Силиконовой долине, сейчас исследуют использование базовой технологии биткоина, blockchain, для разработки более эффективных способов идентификации личности. В целом эта технология очень перспективна и может применяться в различных областях. Криптовалюта — всего лишь первый вариант ее использования. Суть технологии в том, что информация хранится не на каком-то конкретном сервере, а доступна везде и отовсюду. Blockchain можно приспособить для прямых (дешевых) денежных переводов и хранения файлов (музыки, видео, библиотек). Сейчас это все требует либо покупки сотен серверов, либо аренды места в облачных хранилищах.