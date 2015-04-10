Samsung и IBM хотят использовать технологию биткоина

Samsung Electronics совместно с IBM работает над использованием технологии биткоина для разработки новых приложений. По поводу самого биткоина возникает большой вопрос: за последний год он вдвое подешевел, и перспективы его в формате цифровой валюты очень туманны. Но вот программное обеспечение, лежащее в его основе, может привлечь самые разнообразные компании: банки, мобильных операторов, платежные системы, производителей телефонов. Технологию можно модифицировать и приспособить для точной и моментальной фиксации изменений в праве собственности на любой актив с помощью мобильного телефона или распределенной сети компьютеров. Это существенно облегчило бы все виды онлайн-транзакций.



Специалисты исследовательского подразделения Samsung, базирующегося в Силиконовой долине, сейчас исследуют использование базовой технологии биткоина, blockchain, для разработки более эффективных способов идентификации личности. В целом эта технология очень перспективна и может применяться в различных областях. Криптовалюта — всего лишь первый вариант ее использования. Суть технологии в том, что информация хранится не на каком-то конкретном сервере, а доступна везде и отовсюду. Blockchain можно приспособить для прямых (дешевых) денежных переводов и хранения файлов (музыки, видео, библиотек). Сейчас это все требует либо покупки сотен серверов, либо аренды места в облачных хранилищах.