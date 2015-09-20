Патентные войны: Apple заставит Samsung больше не копировать функции айфона

Между Apple и Samsung еще в 2011 году началась патентная война, которую объявил Тим Кук — он обвинил южнокорейскую Samsung в том, что она скопировала технологию изготовления и дизайн первого iPhone. Недавно компания Apple выиграла апелляцию в патентном разбирательстве. Вполне возможно, что азиатской компании придется убрать ряд функций из своих мобильных устройств.

В этот четверг в суде было решено, что Apple имеет право на судебный запрет в отношении определенных функций устройств Samsung, которые нарушают патенты Apple. Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что Samsung должна обновить программное обеспечение своих смартфонов, чтобы убрать функцию разблокировки экрана движением пальца, автозамену слов и быстрые ссылки к программам, которые подражают запатентованным свойствам iPhone. Кроме этого, в иске указан патент на систему обнаружения данных, например, номера телефона в адресной книге во время ввода схожих цифр. Впрочем, эксперты сомневаются, что корейцев заставят отозвать из продажи свои смартфоны.



В прошлом году, кстати, суд присяжных в США уже постановил, что Samsung должна выплатить Apple $120 млн. А во время последних разбирательств Samsung нашла поддержку у целого ряда компаний - среди них Google, HTC, LG Electronics и Rackspace Hosting. Новоиспеченная коалиции уверяет, что победа Apple позволит владельцам патентов "несправедливым образом использовать свой патент для получения конкурентного преимущества".

Но для Samsung эти судебные решения — еще не самые плохие новости. Недавно сразу две компании отказались покупать процессоры Samsung, а это существенный удар для азиатского вендора, который показал положительную динамику в прошлых кварталах исключительно благодаря полупроводниковому бизнесу. Кроме того, от сотрудничества с Samsung отказалась Apple, для которой компания поставляла процессоры. Теперь "яблочные" комплектующие будет производить и поставлять TSMC, если верить китайскому изданию Commercial Times. Чипмейкера TSMC выбрал также производитель графических решений Nvidia, хотя Samsung рассчитывала получить право производить чипы для нее.

По итогам торгов четверга, когда была объявлена новость, акции Apple упали на 2,14%, акции Samsung — на 1,65%.