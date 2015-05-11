Большинство азиатских индексов выросли на новостях из Китая

Большая часть индексов АТР выросла в понедельник. Рынки приняли позитивный стимул с Уолл-стрит и из Китая, где уже в третий раз с ноября на 25 базисных пунктов снижена процентная ставка регулятора.
Напомним, Народный
Банк Китая объявил о сокращении базовых
ставок в воскресенье. Ставка по кредитам
снижена до 5,1%, по депозитам — до 2,25%.
Ситуация неоднозначная: с одной стороны,
поступление все новой поддержки от
правительства Китая внушает надежды
инвесторам. С другой стороны, некоторые
аналитики опасаются, что агрессивное
сокращение процентной ставки и смягчение
требований к коммерческим банкам страны
— вовсе не добрая воля китайского
руководства, а отчаянные шаги по спасению
экономики. Возобновились страхи, что
замедление темпов роста в материковой
части Китая на самом деле гораздо
сильнее, чем предполагалось. Возникает
ощущение, что Китай догоняет кривую
падения вместо того, чтобы ее контролировать.
Однако сегодня ничто не могло омрачить радужных настроений инвесторов, особенно на китайских рынках.
Shanghai Composite вырос в понедельник на 3%, увеличив отскок, начатый в прошлую пятницу. Снижение процентных ставок пришло на фоне слабых данных об инфляции за апрель и после того, как Шанхайская биржа на прошлой неделе обрушилась на 5,3% в течение одного дня.
«На коне» были продавцы недвижимости: Shanghai Shimao прибавила 2,1%; Poly Real Estate и China Vanke выросли примерно на 2%.
Отлично себя чувствовали банки: Bank of Communications и China Construction Bank выросли более, чем на 1% каэжый.
Hang Seng прибавил 0,6%. Здесь героями дня тоже стали риэлторы: China Overseas Land и China Resoirces Land выросли соответственно на 4,6% и на 3%.
Nikkei вырос на 1,3%. Японский индекс стабилизировался на семидневном максимуме. Внимание рынка было сосредоточено на местных фондовых новостях. Главными антигероями дня стали промышленный гигант Toshiba и ветеран рынка электроники Sharp. Акции Sharp обрушились почти на 30% после публикации разочаровывающего отчета. Компания объявила о плане реструктуризации, в рамках которого будут выпущены привилегированные акции. Toshiba потеряла 16,6% после того, как отменила выплату дивидендов и отозвала свой прогноз прибыли в прошлую пятницу.
В этих условиях очень выручили остальные экспортеры, благодаря которым Nikkei закончил день в немалом плюсе. Так, более 2% прибавила Sony, которая на 5 — 20% поднимает цену на камеры. Столько же прибавила Panasonic. Подтолкнуть индекс наверх помогли крупные компоненты индекса: Fast Retailing прибавила 2,8%; Fanuc выросла на 1,7%. Softbank окреп на 0,6%.
KOSPI закончил день ростом на 0,6%. Ключевой корейский индекс получил главный стимул для повышения от своих крупнейших составляющих: Samsung прибавил 6,4%; Daewoo Securities взлетели на 3,3%.
S&P/ASX 200 скользнул вниз на 0,2%. Здесь инвесторы притаились и осторожничают перед завтрашним выходом данных о федеральном бюджете. Сезон пессимистичной отчетности и опасения о том, что Резервный Банк Австралии закончит цикл смягчения монетарной политики тоже не улучшили настроений инвесторов. Australia and New Zealand Banking и Westpac, крупнейшие банки страны, потеряли сегодня более 1% каждый.
Зато поддержку основному индексу оказал ресурсный сектор: снижение китайской ставки заставило инвесторов предположить, что будет дан импульс товарному спросу. В лидерах австралийской биржи сегодня были горняки-рудокопы: Arrium, Fortescue Metals и BC Iron прибавили 2,8% - 5,6%.