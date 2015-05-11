Большинство азиатских индексов выросли на новостях из Китая

Большая часть индексов АТР выросла в понедельник. Рынки приняли позитивный стимул с Уолл-стрит и из Китая, где уже в третий раз с ноября на 25 базисных пунктов снижена процентная ставка регулятора.

Напомним, Народный Банк Китая объявил о сокращении базовых ставок в воскресенье. Ставка по кредитам снижена до 5,1%, по депозитам — до 2,25%. Ситуация неоднозначная: с одной стороны, поступление все новой поддержки от правительства Китая внушает надежды инвесторам. С другой стороны, некоторые аналитики опасаются, что агрессивное сокращение процентной ставки и смягчение требований к коммерческим банкам страны — вовсе не добрая воля китайского руководства, а отчаянные шаги по спасению экономики. Возобновились страхи, что замедление темпов роста в материковой части Китая на самом деле гораздо сильнее, чем предполагалось. Возникает ощущение, что Китай догоняет кривую падения вместо того, чтобы ее контролировать.



Однако сегодня ничто не могло омрачить радужных настроений инвесторов, особенно на китайских рынках.