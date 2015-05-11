Индексы Старого Света в пятницу зазеленели

В пятницу европейские индексы подскочили во главе с британским после того, как Дэвид Кэмерон во главе консервативной партии выиграл очередные выборы. Еще пять лет у власти в стране снова будет стоять партия, благосклонно относящаяся к бизнесу, и никаких серьезных изменений в экономической системе не произойдет.

Британский индекс голубых фишек FTSE 100 закончил пятницу ростом на 2,32%, а за неделю прибавил 0,87%. Немецкий DAX в пятницу прибавил 2,65%; в течение недели окреп на 2,23%. Французский САС 40 в пятницу вырос на 2,48%; за неделю — на 0,87%.



Маркус Баллус, торговый директор MB Capital, говорит: «Лондонский Сити по природе своей — территория тори. Поэтому трейдеры, разумеется, праздновали победу».

К примеру, на исчезновении угрозы введения нового банковского сбора и серьезных сокращений в пятницу сразу на 5,7% подскочили акции британского банка Lloyds.

Главный директор по инвестициям в Stanhope Capital, Джонатан Белл, говорит: «Это стало хорошей новостью для обеспокоенных рынков. Консерваторы для бизнеса предпочтительнее коалиции, возглавляемой лейбористами, и поэтому вверх пошли и акции, и фунт стерлингов. Угроза миновала».

Агрохимическая компания Syngenta (Швейцария) взлетела на 19,3% после того, как отказалась от сделки слияния с Monsanto. Сделка оценивалась в $45 млрд, причем швейцарская компания прокомментировала, что это слишком мало и не в полной мере учитывает регуляторные риски.

Nokia прибавила 4,1% после того, как сервис такси Uber представил финской компании предложение о разработке сервиса карт стоимостью в 3 млрд долларов.