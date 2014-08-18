18 - 22 августа: Европа в печали, США ждут протокол заседания ФРС, золото ползет вниз, нефть - летит.

Многое на этой неделе будет определяться геополитическими рисками. Конфликт на Украине сыграет свою роль, причем повлиять он может практически на все фондовые индексы, за исключением, пожалуй, азиатского региона. Европейские индексы, впрочем, и без этого испытывают сильное давление: ослабление экономики Старого Света многие экономисты уже оценивают как начинающуюся рецессию. Усиление индексов Европы может быть обусловлено только техническими отскоками, как и на прошлой неделе.

Если это произойдет, то стоит ожидать роста DAX до отметки 9495,0, а цель для FESX может стать 3130. Впрочем, есть и опасности: в четверг мы ждем публикации данных по индексу деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности в Германии, Франции и еврозоне в целом. Если данные будут ниже прогнозных, то индексы практически обязательно отскочат вниз.

Американские индексы имеют все шансы расти и дальше, особенно если статистика даст к тому стимулы (индекс потребительских цен, строительные данные, отчет по продажам на вторичном рынке жилья и — особенно — протокол последнего заседания ФРС и выступление Джанет Йеллен в пятницу). Если все будет в порядке, то S&P подрастет до отметки 1985,40, Dow Jones — до 16957, а Nasdaq — до 4000.0.

Что касается корпоративной отчетности, то интерес вызывает Hewlett Packard (21 августа вечером).

Товарно-сырьевые рынки зависят в первую очередь от геополитики. Золото будет продолжать снижаться, если не поступит никаких тревожных данных. После того, как металл пробил 1300,00, его следующая цель — отметка в 1294,58 долларов за тройскую унцию. Дополнительная поддержка золоту будет оказана, если ФРС продолжит удерживать низкие ставки (это зависит от статистики, которая выйдет на этой неделе). В этом случае золото ждет рост — возврат к уровню 1314,30 и цель 1321,16.

Что касается нефти марки Brent, то котировки показывают годовой минимум. Технически, она может начать расти, но спрос постоянно падает, поэтому вряд ли стоит ждать корректировки. Из Ирака поставки продолжаются, Ливия возобновила продажу «черного золота», спрос стабильный, поэтому роста вряд ли стоит ожидать. Цель нефти марки Brent – 100 долларов за баррель. WTI и того дешевле: цель оценивается на отметке в 92,62 доллара.