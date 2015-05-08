Фондовая Европа закрылась в четверг неоднозначно

Вчера торги на фондовых биржах Европы закрылись противоречиво и без единой динамики. Но падение нефтяных котировок и цен на металлы спровоцировало снижение стоимости акций сырьевых производителей, а акции авиакомпаний подорожали. Об этом сегодня сообщает агентство Bloomberg.

Так, за прошедший день сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 вырос на 0,08% - до отметки 338,98 пункта, хотя во время торгов показатель падал на 1,8%. Германский DAX вчера подрос на 0,51%, греческий ASE — на 3%, а вот британский индекс FTSE 100 снизился на 0,67%, французский CAC 40 - на 0,29%.

В четверг акции испанской нефтяной группы Repsol SA упали на 3,3%, британской буровой компании Seadrill Ltd - на 8,2%. Цена на акции ведущего сталелитейного концерна мира ArcelorMittal упала на 2,5% после объявления ухудшенного прогноза годовой прибыли. Индекс сырьевых компаний Европы в целом потерял вчера более 1,6%.

После новости о сокращении 4,5 тыс. рабочих мест и объявлении квартальной прибыли (которая оказалась ниже прогнозов) стоимость акций крупнейшей инжиниринговой компании Европы Siemens AG упала на 1,5%. А вот германские компании SAP SE и Volkswagen AG в четверг подросли соответственно на 1,9% и 1,6%. Акции греческих банков National Bank of Greece SA и Alpha Bank AE подорожали вчера более чем на 6,7%. Акции авиаперевозчиков Ryanair Holdings Plc и IAG SA тоже подросли примерно на 2,2%.