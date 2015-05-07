Главные европейские индексы выросли в среду

Сводный индекс еврозоны, Stoxx Europe 600, в среду снизился на 0,6%. Однако крупнейшие европейские индексы выросли, хоть и незначительно. FTSE 100 подрос на 0,09%, DAX прибавил 0,2%, САС 40 увеличился на 0,15%.

На крупнейших европейских экспортеров негативно повлиял рост евро по отношению к доллару: статистические данные из США опять не оправдывают ожиданий инвесторов, а значит, тает надежда на скорый рост ставки ФРС.

Были для рынка и позитивные факторы: так, вчера, 6 мая, Греция выплатила в МВФ очередные 200 млн евро. Пока страна укладывается в график погашения задолженности.



Что касается отдельных компаний, то можно отметить, к примеру, Societe Generale, который отчитался по результатам первого квартала. Ситуация в России принесла банку крупные убытки, поэтому его котировки упали на 2,3%.

А вот крупнейший в Европе страховщик, Allianz SE, напротив, увеличил стоимость своих акций на 2,4% благодаря росту чистой прибыли в I квартале на 11%.