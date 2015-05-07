Goldman Sachs: ослабление доллара будет недолгим

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. уверены, что очень резкое ослабление доллара будет непродолжительным. Как отмечает агентство Bloomberg, вчерашнее падение доллара было самым резким с 2011 года. По мнению аналитиков банка, инвесторы захотят заработать и будут покупать сейчас американскую валюту в надежде на ускорение темпов роста экономики США.

Похоже, американские аналитики продолжают убеждать себя и своих клиентов в том, что вот-вот экономика страны вырастет, а потому не стоит отчаиваться и надо ловить момент — мол, зарабатывайте на скачках валют. За апрель, кстати, индекс агентства, который отслеживает колебания курса доллара относительно 10 основных мировых валют, потерял 3%. И это еще без учета падения курса доллара в эту среду. По данным аналитиков, снижение курса валюты по итогам месяца зафиксировано впервые с июня 2014 года.

Американская статистика все больше и больше расстраивает инвесторов - данные о ВВП в I квартале почти всех убедили, что ждать от ФРС повышения процентных ставок в ближайшее время не стоит. Осталось дождаться еще официальных отчетов о занятости, на которые Федрезерв ориентируется в своей политике.

По прогнозам экспертов Goldman Sachs, во втором квартале экономика США вырастет на 2,9% после роста на 0,2% в январе-марте. "После идеального шторма в марте - мягкого тона ФРС и слабых данных о занятости - реакция доллара на публикацию разочаровывающего ВВП на прошлой неделе была уже воплем негодования, напоминающим "Крик" Эдварда Мунка, - говорится в отчете банка. - Валютные рынки пережили приступ ярости".

По мнению аналитиков, за ближайший год доллар должен укрепиться на 18% - до $0,95 за евро, а к японской нацвалюте подорожает примерно на 8% - до 130 иен за доллар.

Пара EUR/USD к 8:11 мск торговалась на уровне 1,1344, по данным портала investing.com. Вчера вечером пара поднималась до отметки 1,1367.