Инвесторы возвращаются на российский рынок: наблюдается его рост

Российский рынок начал рабочую неделю уверенным ростом: в понедельник индекс MICEX к 10:02 мск вырос до 1418,86 (+0,07%), РТС выстрелил до уровня 1242,00 пункта (+0,78%). Российские спекулянты продолжают открывать позиции в ожидании роста и проявившегося интереса зарубежных фондов к по-прежнему дешевым российским акциям.



К 10:11 мск MICEX остался на прежнем уровне (+0,07%), а индекс РТС чуть сбавил темпы роста до 1240,21 пункта (+0,64%). В пятницу были опубликованы новые данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR): общий приток капитала в фонды, ориентированные на акции РФ, составил за неделю с 6 по 13 августа $150 млн. Это впервые за последние 1,5 месяца оттока.

Российский рынок, в пятницу открывшись небольшим снижением, начал рост после обеда и к окончанию торгов уверенно завершил день в плюсе: индекс MICEX закрепился выше важного уровня 1400 пунктов – вырос на 0,73% до 1417,82 пункта. Торги в валютной секции были не столь позитивны, и РТС вырос лишь на незначительные 0,03% до 1232,34 пункта.



Американский рынок, открывшийся в пятницу без определенной тенденции под окончание торгов на российской бирже, не снизил уверенность российских спекулянтов.

Фондовые индексы США по итогам в пятницу показали разные направления: Nasdaq вырос на 0,27%, снизились Dow Jones Industrial Average на 0,3% и S&P 500 - на 0,01%. Европейские биржи в пятницу завершили торги в "красной зоне", только биржа в Лондоне прибавила незначительные 0,06% по индексу FTSE 100.



Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня растут в пределах 0,5%.



Цены на нефть по-прежнему находятся вблизи годового минимума и прибавляют или теряют в стоимости примерно $1. В частности, сегодня европейский сорт Brent снизился к 10:13 мск в цене на $1, или на 0,97%, до $102,53 за баррель, цена американского Light упала на $0,71, или на 0,73%, до $96,64 за баррель. В пятницу цена на эти сорта нефти выросла примерно на $1,5.

Цены на золото незначительно снижаются вторую торговую сессию подряд и стабильно держатся десятую торговую сессию на уровне не ниже $1310 за тройскую унцию на площадке COMEX Нью-Йоркской товарной биржи.