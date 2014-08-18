FTSE оставит акции Сбербанка и ВТБ в своих индексах

Британский индексный провайдер FTSE принял решение оставить акции Сбербанка и ВТБ в своих индексах, говорится в сообщении компании.

Ранее FTSE заявлял о возможности исключения из индексов акций этих двух банков из-за санкций со стороны Евросоюза.



Провайдер рассматривал два варианта действий: удалить бумаги ВТБ и Сбербанка из расчета индексов после проведения новых эмиссий акций либо не повышать вес этих банков в индексах после новой эмиссии, после чего начать консультации с инвесторами о длительности санкций.