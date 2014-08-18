FTSE оставит акции Сбербанка и ВТБ в своих индексах

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Британский индексный провайдер FTSE принял решение оставить акции Сбербанка и ВТБ в своих индексах, говорится в сообщении компании.
Ранее FTSE заявлял о
возможности исключения из индексов
акций этих двух банков из-за санкций со
стороны Евросоюза.
Провайдер рассматривал два варианта действий: удалить бумаги ВТБ и Сбербанка из расчета индексов после проведения новых эмиссий акций либо не повышать вес этих банков в индексах после новой эмиссии, после чего начать консультации с инвесторами о длительности санкций.