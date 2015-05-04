Анонс важных событий и макростатистики на неделю с 4 по 9 мая

Неделя началась очень ударно, даже несмотря на закрытие многих рынков в честь майских праздников. Нас ждут выборы в Британии, выход очень важной макростатистики, окончание сезона большой отчетности корпораций за I квартал. Всё это, несомненно, влияет на настроения рынков: некоторые результаты мы уже успели увидеть.



Итак, сегодня, 4 мая, отдыхают рынки в Японии, Великобритании.

Вышла очень важная статистика в Китае: PMI в производственном секторе. Цифра оказалась ниже прогнозной, что сказалось практически на всех крупных мировых рынках.

PMIв производственном секторе вышел и в разных странах Европы: Испании (54,2 против прогнозных 54,7); Италии (53,8 против 53,5); Германии. Немецкие данные оказались самыми весомыми: 52,1 против прогнозных 51,9 показали, что экономика локомотива Европы идет вперед.

В США сегодня выйдут данные по объему промышленных заказов. Перед населением выступят президент ФРБ Чикаго, Чарльз Эванс, и член FOMС, Джон Уильямс.

Из квартальной отчетности самыми интересными для нас событиями будут, пожалуй, отчеты Аэрофлота, Банка Москвы, Роснефти (в Лондоне, Франкфурте и Москве).

Во вторник, 5 мая , Япония продолжит свои каникулы: завтра там отмечается День зелени. Серьезное внимание рынков привлечет к себе Австралия . Здесь огласят решение по процентной ставке регулятора на май. Ожидается, что Резервный Банк Австралии ослабит монетарную политику. Также зеленый континент опубликует цифры по объемам импорта и экспорта за март и сальдо торгового баланса.

В Европе выйдет британский PMI: это одно из центральных событий дня. Во Испании будут опубликованы данные по изменению количесвта безработных, по еврозоне в целом выйдет индекс цен производителей за март (в месячном и годовом выражении).

США опубликует сальдо торгового баланса, индекс розничных продаж, композитный PMI от Markit за апрель и отдельно PMI в секторе услуг и в непроизводственном секторе. Две последних цифры традиционно привлекают внимание рынков.

Под конец торговой сессии будут опубликованы данные по недельным запасам сырой нефти и дистиллятов. Рынки с интересом смотрят на эти цифры, поскольку от них может зависеть то, как двигается цена на нефть. С речью выступит член FOMC Нараяна Кочерлакота.

Отчетность опубликуют производитель люксовой косметики Estee Lauder, банковский гигант HSBC, мультимедиа-империя Walt Disney.

В среду, 6 мая , Япония продолжит праздновать День зелени, а Новая Зеландия опубликует статистику по изменению занятости, уровню безработицы и динамике заработной платы.

В Австралии будут опубликованы данные по объему розничных продаж за март и продажам нового жилья.

Еще одна важная цифра поступит из Китая: PMI в секторе услуг покажет, насколько быстро экономика страны разворачивается от модели всемирной фабрики к более развитой парадигме.

Аналогичная статистика будет опубликована в Европе: индекс деловой активности в секторе услуг будет опубликован в Испании, Франции, Италии, Германии, Великобритании. Композитные PMI опубликуют Франция, Германия и еврозона в целом. По еврозоне выйдут еще и цифры по объемам розничных продаж.

В США ждут важной статистики по рынку труда: изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе в апреле, а в начале торгового дня перед общественностью выступит Джанет Йеллен, председатель ФРС США.

Квартальную отчетность опубликуют например, британская Imperial Tobacco, Motorola, производитель электрокаров Tesla, интернет-сервис TripAdvisor.

В четверг, 7 мая , основное событие дня — всеобщие выборы в Великобритании . Результаты выборов могут повлиять на курс фунта и на фондовую биржу Лондона. Однако своим чередом пойдут и другие, более традиционные события. Так, наконец-то выйдет на работу Япония, но здесь не выйдет никакой важной статистики. А вот в Австралии будет опубликована цифра по изменению уровня занятости в Австралии.

В Европе ждут данных по объему производственных заказов в Германии за март, цифр объема экспорта, импорта и промпроизводства во Франции.

Те, кто следит за приключениями рубля, ознакомятся с международными резервами ЦБ РФ.

В США опубликуют блок статистики по рынку труда и индекс доверия потребителей Bloomberg.

По результатам работы в I квартале отчитаются, к примеру, Alcatel Lucent, NVIDIA, немецкая Siemens.

Пятница, 8 мая, откроется публикацией протокола заседания Банка Японии. Резервный Банк Австралии опубликует свой доклад по денежно-кредитной политике. Китай выпустит данные по объемам экспорта и импорта, откроет сальдо торгового баланса за апрель.

В Европе ждут данных по экспорту и импорту, промпроизводству в Германии. Сальдо торгового баланса локомотива европейской экономики покажет, насколько быстро идет восстановление. Сальдо торгового баланса выйдет и в Великобритании.

Важная статистика ожидается в США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель, уровень безработицы. Если цифры будут не хуже прогнозных, то есть надежда на скорое повышение ключевой процентной ставки ФРС.

И, наконец, ждем отчетность от таких рыночных «акул», как Puma, Petroleo Brasileiro и других крупных корпораций.