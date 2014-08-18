eBay и PayPal начнут принимать биткоин

Недавно стало известно, что топ-менеджеры PayPal встретились с несколькими компаниями, которые обслуживают сделки с биткоинами. Кроме изучения работы системы проводились также переговоры по поводу дальнейшего подключения порталов к системе биткоин.

Также известно, что eBay уже активно интегрирует в функционал магазина возможность приема электронной криптовалюты биткоин с помощью системы Braintree (которая, по сути, является частью PayPal).

По данным компании, годовой оборот Braintree составляет 12 млрд долларов. В 2013 система была продана гиганту PayPal за 800 миллионов долларов. Braintree предоставляет программное обеспечение для обработки платежей многих онлайн и мобильных компаний, таких как Uber и Airbnb.

На данный момент eBay и PayPal не принимают платежи в биткоинах, но ситуация может измениться. В прошлом году генеральный директор eBay Джон Донахью сообщил The Wall Street Journal, что рассматривает способы использования биткоинов в своем бизнесе.

Напомним, eBay - это онлайн-аукцион, на котором представлены товары со всего мира. На этой площадке ежедневно совершается большое количество сделок между покупателями и продавцами из разных стран. Возможность оплачивать сделки еще одной валютой должно увеличить приток клиентов и пользователей, которые готовы перейти на новую систему.

Кроме того, такая масштабная сделка (а именно договоренность о начале использования биткоинов для оплаты счетов внутри магазина-аукциона) может обеспечить рост котировкам биткоин.

Говоря о положении биткона на рынке, надо сказать, что в последнее время волатильность курса биткоин несколько снизилась. Это дает инвесторам повод поверить в возможность стабильного развития системы. Сегодня на крупнейших биржах одна криптомонета стоит порядка $660. Говорить, конечно, о реальной стабилизации пока рано - в апреле цена биткоина достигла минимума в $360.

Основным плюсом биткоина является отсутствие контроля со стороны регулирующих органов, что позволяет владельцам проводить операции анонимно. Однако, многие такие сделки финансовые регуляторы рассматривают как вид мошенничества, поэтому постоянно предупреждают об этом граждан, а иногда центробанки вообще запрещают использование биткоина на территории страны.