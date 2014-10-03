Фондовая Европа серьезно потеряла вчера

Вчера Марио Драги заявил на своей пресс-конференции, что ЕЦБ начнет выкуп ABS (обеспеченных активами ценных бумаг) с четвертого квартала, а с середины октября станет выкупать ипотечные обязательства. На программу отводится минимум два года. Больше руководитель ЕЦБ не сказал ничего, и всё это в совокупности совсем не обрадовало инвесторов. Они не увидели ничего, что обещало бы им достаточности стимулов для придания ускорения экономике Европы, и совершенно не воодушевились.

Итог: Stoxx Europe 600 упал на 2,4% (максимальное падение с марта в течение дня), CAC 40 потерял 2,81%; DAX ослаб на 1,99%. Худшего показателя в году добился и FTSE (-1,69%).



Сильнее всех опечалился энергетический сектор, что совершенно неудивительно на фоне вчерашнего очередного обвала цен на нефть эталонных марок. Так, норвежская нефтедобывающая компания Seadrill потеряла 5,6%.

Кредитный сектор тоже терял. Немецкий венчурный фонд Rocket Internet AG провел самое масштабное IPO в Германии начиная с 2007 года, но вчера на дебютных торгах растерял целых 12% своей первоначальной стоимости.

И о хорошем: выросла немецкая строительная компания Hochtief (+3,1%), которая объявила о планах 10%-ного buyback' а.



