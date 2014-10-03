У JP Morgan украли аккаунты 83 миллионов клиентов

Один из крупнейших американских банков, JP Morgan, сознался, что летом хакеры вскрыли систему безопасности и получили доступ к аккаунтам 83 МИЛЛИОНОВ КЛИЕНТОВ. По информации, поступавшей от представителей банка ранее, жертвами утечки стал «всего лишь» 1 миллион вкладчиков банка.



Хакеры умудрились «оптом» взломать более 90 серверов, на которых хранились имена, адреса, телефонные номера и другие данные клиентов. Правда, номера счетов и пароли в лапы злоумышленников не попали.

Некоторые эксперты высказываются на тему того, что эта атака слишком сложна, чтобы быть делом рук «частных» хакеров. Вполне возможно, что она спланирована при непосредственном вмешательстве на государственном уровне. Судя по всему, круг стран, которые подозреваются американскими службами безопасности в кибератаке, невелик, и он легко вычисляется путем нехитрых логических размышлений.



В последнее время случаи компьютерных атак на крупные банки и правительственные структуры участились, а я даже переводила колонку на эту тему. Похоже, тьма сгущается?:)

