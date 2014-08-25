Следующий мировой финансовый шок вызовет атака хакеров

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) предупредила, что следующий крупный финансовый кризис может быть спровоцирован одним-единственным нажатием клавиши. Если крупнейшие финансовые учреждения не позаботятся о безопасности — кибернападение обрушит мировую экономику.







Вспомните об интернет-атаке на Target в прошлом году: компания и ее клиенты до сих пор испытывают последствия взлома, который поставил под угрозу личные данные 110 миллионов покупателей. Вдумайтесь в эту цифру: 110 миллионов!



Список компаний, испытывающих хакерские атаки, ежедневно растет, и эти атаки становятся всё более и более смелыми. Буквально в минувшие выходные один из пользователей Твиттера взял на себя ответственность за взлом сети PlayStation.

Сегодня сеть вернулась онлайн, но сам факт вызывает большие опасения. Та же самая группа хакеров намекнула на угрозу безопасности полета президента Sony Online Entertaiment Джона Смидли. Полет был отменен, ФБР расследует этот инцидент. Оцените размах.

Инвесторы не хотят даже вообразить себе, возможны ли такие случаи с крупными финансовыми игроками или с крупными банками, в которых хранятся их деньги. Но что-то подобное, вероятно и станет следующим крупным «black swan event” (труднопрогнозируемое событие, приводящее к очень серьезным последствиям), согласно свежему предупреждению от IOSCO.

Председатель правления IOSCO Грег Мэдкрафт выразил опасения: «Обратная связь, которую мы имеем от игроков финансовой индустрии, показывает, что в подходе к информационной безопасности нет никакой последовательности». Он также рассказал, что регуляторы крупнейших мировых экономик стремятся разработать глобальный «комплект инструментов» в 2015 году, чтобы оценить, насколько компании готовы к хакерским атакам и как они управляют своими рисками.

«Киберпреступления оказывают огромное потенциальное влияние на рынки», - сказал Мэдкрафт, добавив, что управление рисками должно быть обращенным в сторону «противохакерской защиты» в самой максимальной степени. «Следующий «черный лебедь» приплывет к нам из киберпространства. Очень важно обратить на это внимание и отнестись к опасности с максимальной серьезностью».

В США к проблеме отнеслись серьезно. Американская комиссия по ценным бумагам и биржам в апреле заявила, что она проверит более пяти десятков брокеров и дилеров и оценивать, достаточно ли они подготовлены к хакерским атакам. Ведь чтобы взломать крупную финансовую систему и отправить мировую экономику в тартарары, хакеру достаточно только трех вещей: компьютера, подключения к Интернету и собственного ясного ума. Нет повода сомневаться в том, что «злобный гений» обязательно найдется, причем в самое ближайшее время.