Дайджест 11.08.-15.08.2014: все для трейдера!

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Начнем с самого актуального:
Главные новости этой недели:
- Цена $100 за баррель убивает мировой нефтяной рынок
- Волатильность курса рубля остается высокой на фоне продолжающегося конфликта на Украине
- Трейдеры жалуются на дефицит ценных бумаг для сделок репо
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Россия
может лишиться $1 трлн
- Игорь Сечин просит о помощи
- Оптимизм в рядах быков угасает
- Валютный рынок продолжает лихорадить
- Рубль слабеет из-за тенденций на рынке нефти
Технический анализ FX:
- Технический анализ рынка Форекс на 15 августа
- Технический анализ USD/CHF на 15 августа
- Технический анализ GBP/USD на 15 августа
- USD/JPY - технический анализ и торговые рекомендации
- Технический анализ: серебро, 15 августа
Анализ / полезное:
- 6 шагов для привлечения инвестора в стартап
- Мобилизация финансов: почти как в СССР
- Обзор основных мировых финансовых рынков
- Индекс ММВБ останется ниже 1400 пунктов
- Владимир Малиновский: инвестиции - право на выбор
- Из иностранного: 50 финансовых твиттеров, которые вы непременно должны начать читать
Саморазвитие для трейдера:
- 12 Правил Герберта Ньютона Кэссона из книги Герберта Ньютона Кэссона "Искусство делать деньги"
- Ключевая проблема в становлении трейдера-профессионала
- Психология трейдера или как вести себя на Форекс
- Роковые ошибки известных трейдеров
- Бизнес-план для трейдера
- Психологический план
- Для новичков: Метод Ганна и технический анализ