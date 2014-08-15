Дайджест 11.08.-15.08.2014: все для трейдера!
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Дайджест 11.08.-15.08.2014: все для трейдера!

15 августа 2014, 13:48
Alice F
Alice F
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Начнем с самого актуального:

Главные новости этой недели:


Технический анализ FX:


Анализ / полезное:


Саморазвитие для трейдера:

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