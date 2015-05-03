Как заработать на отрицательных ставках европейских облигаций?

Слишком мягкая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка и ее программа количественного смягчения определенно могут привести к краху долгового рынка. Смотрите сами — уже сейчас треть европейских гособлигаций имеют отрицательную доходность. Только у Германии число таких бумаг перевалило уже за 70%, а двухлетние облигации уже торгуются с доходностью -0,27%, что даже ниже депозитной ставки ЕЦБ. Аналитики рынка предлагают играть на понижение стоимости европейских облигаций, особенно - немецких.

По плану ЕЦБ, в рамках программы QE можно выкупать госбумаги с доходностью не ниже 0,2%, а это значит, что когда доходность по всем бумагам Германии упадет до -0,2%, рынок сможет начать игру против ЕЦБ. Самое удивительное, что уже сейчас можно неплохо заработать, играя на понижение стоимости немецких бумаг, заявляет новый король облигаций Джеффри Гундлах.

Все довольно просто. Надо открыть короткую позицию по немецким облигациям с сотым плечом, а поскольку доходность по ним -0,2%, то через год прибыль составит 20%. Если же стоимость бумаг начнет падать, то и прибыль будет намного больше. А когда ставки по бондам становятся отрицательными, их нужно продать, чтобы сделать их положительными. Плюс в том, что отрицательные ставки вряд ли упадут ниже - дешевле будет просто положить деньги на депозит в ЦБ.

Вообще нулевые ставки сильно развращают правительства и подогревают интерес инвесторов, это давно известно. Когда ставки низкие, любой долг становится проблемой несущественной, его можно растягивать вечно. А должники — та же Греция, Испания или Япония — могут жить, как раньше, не волнуясь о набранных в годы бума кредитах. В настоящее время отрицательные номинальные ставки доминируют в Швейцарии, Дании, Швеции. Даже процентные ставки по активам на сумму около $3 трлн в Европе и Японии со сроком погашения вплоть до 10 лет (как и швейцарские гособлигации) сейчас отрицательны.

Это кажется абсурдным, согласитесь? Кто станет одалживать деньги, чтобы не получить доход от этого, ведь можно просто хранить их в банке или в наличной форме и хотя бы не потерять их номинальную стоимость? Инвесторы вынуждены согласиться на отрицательную доходность ради удобства хранения денег. В Германии сейчас процентные ставки по гособлигациям сроком до пяти лет отрицательны, и они становятся слегка положительными после этого срока - что в итоге дает в среднем нулевую ставку. Очевидно, что в еврозоне закрепляются близкие к нулю ставки по все более длинным долгам.

Но почему инвесторы соглашаются сейчас на отрицательную номинальную доходность по займам на три, пять и даже десять лет? В Швейцарии и Дании инвесторы хотят иметь активы в валюте, которая должна дорожать. Если у вас были активы в швейцарских франках с отрицательной номинальной доходностью до того, как центральный банк Швейцарии «отвязал» франк от евро в середине января, вы могли заработать 20% за одну ночь. И потому отрицательная номинальная доходность — та малая цена, которую можно заплатить за крупный денежный выигрыш.

В конце концов, нужно учитывать не только номинальную процентную ставку, но и реальную (с учетом инфляции). Очень низкая или отрицательная номинальная процентная ставка может приносить положительный реальный доход инвестору, если цены существенно падают. Японские вкладчики зарабатывают на этом феномене уже более десятилетия, получая более высокие реальные доходы, чем их коллеги в США (хотя номинальные процентные ставки в Японии ниже, чем в США).