Пять правил успешного инвестирования в IPO

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba настолько прожужжал всем уши, когда только собрался «выйти к общественности» в прошлом году, что даже люди, которые не отличают Dow от Nasdaq, хотели получить кусочек от этого действия. В этом году Airbnb, Uber и Pinterest, по слухам, планируют провести первичное публичное размещение (IPO) и уже начинают готовить почву для очередной волны шумихи и подогрева интереса даже среди неопытных инвесторов.

Но грамотное и успешное инвестирование в IPO требует опыта, осторожности и долгосрочного планирования. Есть пять советов от Ричарда Мессина, руководителя управления инвестиционных продуктов из E*TRADE Securities, о том, как получить максимум от вложения в IPO.

1. Определитесь, нужно ли вам это.

Вы действительно заинтересованы в компании? Следили за ее развитием в последнее время? Может быть, эта компания является частью ваших увлечений? Если вы ответили "да" на эти вопросы, то вы, скорее всего, провели достаточно времени, необходимого для принятия разумного решения — инвестировать или нет. Это, по крайней мере, увеличит ваши шансы получить хорошую прибыль от вложений.

Если вы мало знакомы с этой сферой или о компании слышите впервые, но собираетесь купить акции и быстро продать их в надежде получить от этого прибыль, то лучше сто раз убедитесь, что вы действуете правильно. Изучите тщательно все тонкости IPO и определите, насколько безопасно вы можете инвестировать в компанию. "Оценка того, почему вас привлекает это конкретное IPO и выбор стратегии — будете ли вкладываться на короткий срок или это ваше долгосрочное вложение — помогут определить ваше поведение", - говорит Мессина.

2. Оцените уровень риска.

IPO всегда проходят со значительными рисками и результат такого размещения всегда непредсказуем. Мессина подчеркивает важность дисциплины и осознания того, на какой риск вы идете. Никогда не вкладывайте в IPO больше, чем вы можете позволить себе потерять. Важно всегда придерживаться этой суммы и избегать резких движений, когда, например, волнение или суперхорошие новости могут затуманить ваш разум. "Идите на риск «все или ничего», только когда вы готовы в конечном итоге остаться ни с чем", - говорит Мессина.

3. Отделите шумиху и реальные факты.

Когда вокруг IPO начинается шумиха в СМИ, бывает очень трудно отделить факты от вымыслов. Один из лучших источников для поиска объективной информации - сайты по ценным бумагам и биржам. Перед началом IPO компании должны пройти кучу различных комиссий и подать разные документы, чтобы аналитики могли получить полное представление о потенциалах компании.Там-то вы и найдете самую надежную информацию о состоянии компании.

Многие потенциально прибыльные IPO не ведут «игры» в средствах массовой информации. Это еще один веский повод игнорировать шумиху и провести свой собственный анализ.

4. Больше - не обязательно лучше.

Некоторые люди готовы инвестировать свои деньги в IPO, только если его поддерживает один из главных брокеров. Но Мессина предупреждает, что оценивать весомость вложения только лишь на основе количества сторонников или «родословной» компании неправильно — вы можете упустить свою возможность сделать выгодное вложение. Лишь в некоторых секторах мнение брокерских компаний может помочь вам, потому что у них есть специальные знания и опыт в этой области. Кроме того, размер компании не имеет значения, потому что большинство крупных брокерских домов часто принимают участие в каких-то инвестициях, даже если не являются большими сторонниками тех компаний.

5. Внимательно следите за результатами.

Если вы следите за разными IPO, но пропустили какое-то выгодное, не отчаивайтесь. Вы еще получите второй шанс. "Многие люди не понимают, что часто компании снова привлекают капитал уже на основе оферты публичного предложения, или FPO», - говорит Мессина. На FPO компания, которая уже прошла через IPO, выпускает дополнительные акции. Это явление - не редкость, компании часто возвращаются на рынок, чтобы увеличить капитал. Кроме того, цены на акции при FPO могут быть ниже, чем у акций при IPO.

Соблюдайте эти пять правил и как можно больше анализируйте сами, и тогда вам будет намного проще понять, как, когда и куда лучше инвестировать в IPO.