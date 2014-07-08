Новый «пузырь» экономики США: зима близко?

Ирвин Келльнер, главный экономист Market Watch, делится своими мрачными мыслями по поводу американской экономики: использует покерные метафоры, исследует исторические параллели и даже дает антитравматические рекомендации.

"Когда и хорошие, и дурные новости подаются нам только под соусом хороших — пора прекратить поддерживать высокие ставки.

Dow сейчас на чудовищные 155% выше его минимума в марте 2009, и есть масса сигналов о том, что бодрый рост рынка скоро может закончиться.

С одной стороны, экономика не растет так же быстро, как акции за прошедшие несколько кварталов. Прибыль корпораций не дает никаких поводов так считать.

Кроме того, отношение цен к доходам много выше среднего числа. Преподаватель Йеля, Роберт Шиллер, вообще оценивает состояние рынка сегодня как такое же, как в 2008 году непосредственно перед тем, как акции рухнули.

В прошлом фондовому рынку удалось избежать таких излишков благодаря снижению цен. Коррекционное понижение происходило примерно раз в год и составляло порядка 10%. Сегодня, в результате тенденции к повышению, коррекции не было уже 33 месяца — это намного больше, чем среднее число. Текущая тенденция на повышение — четвертая по длительности со времен катастрофы 1929 года.

Вы еще не затосковали? Тогда вот вам вторая часть этой истории. Акции обычно падают в конце третьего квартала и в октябре. И действительно, статистически самые большие снижения рынка происходили именно в этот период.

А вот и еще один элемент этого паззла: цены облигаций выросли, а доходность по десятилетним индикаторным ценным бумагам снизилась на 1,49% в понедельник ночью. Это предполагает, что покупатели облигаций обеспокоены тем, насколько уверенно восстанавливается экономика.

Перед лицом всех этих тревожных сигналов фондовый рынок продолжает карабкаться вверх. Высокие цены на акции поддерживаются отсутствием альтернатив низкопроцентным ценным бумагам и счетам. ФРС удерживает ставки на низком уровне, чтобы подставить плечо экономике. Это раздувает курсы акций, таким образом поддерживая и постоянно увеличивая мыльный пузырь.

Так позвольте мне спросить, что, по-вашему, случится, когда правительство решит убрать со стола чашу для пунша и повысить ставки?

Я не берусь прогнозировать. Но на вашем месте я бы ни под каким предлогом не стал бы в ближайшее время прогуливаться под окнами Уолл-Стрит."





Irwin Kellner. Адаптированный перевод - Odillia.





