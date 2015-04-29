Эксперты The Wall Street Journal: сигналов по ставкам от ФРС не будет

По мнению экономистов Федеральной резервной системы, повышению ставок сейчас мешает сильный доллар и нестабильный рост американской экономики. Такие слова приводит издание The Wall Street Journal по итогам первого дня заседания ФРС. Пока определиться со сроками первого повышения процентной ставки будет сложно, потому что нет четких сигналов для этого, считают экономисты.

Большая часть аналитиков, которые следят за работой ФРС, уверены, что на нынешнем заседании не будет каких-либо новых сигналов о том, к чему больше склоняются члены Федерального комитета по открытым рынкам. Экономист из Barclays Блерина Уричи, например, утверждает, что не будет сегодня существенных изменений в заявлении центробанка США. Однако есть вероятность, что Федрезерв обратит внимание на стабилизацию инфляции.

В то же время эксперты говорят, что ФРС все же не исключает возможность перейти к нормализации денежно-кредитной политики уже в летние месяцы этого года, хотя сам рынок в это уже не верит. Большинство трейдеров (39%) ждут повышение ставки в сентябре, 38% - только в следующем году. "Думаю, ФРС не будет загонять себя в угол и оставит максимум места для маневров", - говорил экономист США Джош Шапиро.

