Фондовая Европа снизилась во вторник

Вчера европейские фондовые индексы показали серьезное снижение. DAX потерял 1,89%, САС 40 ослаб на 1,81%, FTSE 100 снизился на 1,03%. Сводный индекс крупнейших промышленных предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 похудел на 1,49%.

Причина такого падения — слабая корпоративная отчетность, вышедшая в Европе, и новости с отдельных рынков. Среди наиболее сильно пострадавших по итогам биржевого дня компаний — Atlas Copco и Commerzbank.

Повлияли на европейские акции и другие события: выход слабого индекса потребительского доверия в США и вчерашний перехват Ираном грузового судна, шедшего под флагом Маршалловых островов. Инцидент уже исчерпан, но фондовые рынки успели испугаться.

Commerzbank потерял 5,7% после того, как объявил допродажу акций для поддержки капитала (планируется привлечь 1,4 млрд евро).



Atlas Copco, производитель горно-шахтного оборудования, рухнул на 9% после сообщения о сильном снижении спроса на продукцию в первом квартале. Компанию ему в числе главных проигравших дня составила UPM Kymmene, которая на слабой отчетности потеряла вчера целых 10%.

Кристиан Стокер, стратег UniCredit, говорит: «Мы видели сегодня разную отчетность, но разочаровывающие результаты от таких гигантов, как UPM-Kymmene, сильнее повлияли на настроения инвесторов».