Российские эксперты уверены, что центробанк снизит ставку до 12,5%

На этой неделе в четверг, 30 апреля, состоится заседание совета директоров Банка России. Известно, что главной темой на повестке дня будет денежно-кредитная политика. Экономисты РБК уверены, что регулятор обязательно снизит ключевую ставку и даже называют примерную цифру — 12,5%. В настоящий момент ставка ЦБ РФ составляет 14%.

Вопрос сейчас даже не в том, будет ли регулятор снижать ставку, а в том, насколько смело он ее опустит. Так считает главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Олег Кузьмин — по его мнению, ставку снизят на 150 базисных пунктов.

"Есть три причины, которые могут позволить ЦБ перейти к более агрессивному снижению, чем в прошлые два раза, когда регулятор понижал ставку на 100 базисных пунктов. Инфляция ведет себя лучше, чем ожидал ЦБ, — ее пик пришелся на март, а теперь она замедляется, стабилизировалась ситуация на валютном рынке — рубль в последние недели торговался даже ниже своей справедливой стоимости, успокоились инфляционные и девальвационные ожидания", — говорит Кузьмин.

На 20 апреля 2015 года инфляция в годовом выражении замедлилась до 16,7% (к прошлому заседанию была на уровне 16,9%), а месячный прирост цен в марте составил 1,2% (в феврале - 2,2%). Аналитики говорят, что в апреле показатель может упасть до 0,7%.

Главный экономист Deutsche Bank в России Ярослав Лисоволик говорит, что скорость снижения ставки должна увеличиваться пропорционально тому, как быстро укрепляется рубль. С момента предыдущего заседания 13 марта курс рубля к доллару укрепился на 21%, значит и ставку нужно снижать соответственно.

У центробанка имеется много причин, чтобы смягчить свою денежно-кредитную политику, утверждает главный экономист "ВТБ Капитала" Владимир Колычев. "Большинство инфляционных рисков смягчаются. Например, риск ускорения роста номинальной заработной платы, который регулятор называл в качестве одного из основных, снизился после решения Госдумы о фактической заморозке зарплат госслужащих", — напоминает Колычев. В марте рост номинальной заработной платы замедлился до 6,1% (8,1% в феврале). "Кроме того, экономика фактически адаптировалась к шокам, которые заставили центробанк резко повысить ставку в декабре, — снижению цен на нефть и внешним санкциям, и это снизило девальвационные ожидания. Сейчас риски дополнительных шоков невысокие, и аргументов для ускорения снижения стало больше", — добавляет Колычев. По его прогнозу, ставку на этом заседании снизят до 13%.