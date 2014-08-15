Карл Айкан скупает акции Apple после сплита

Американский финансист, корпоративный рейдер Карл Айкан продолжает скупать акции Apple - недавно их в активе предпринимателя стало на 45 млн больше, согласно недавнему заявлению в комиссию по ценным бумагам.

Анализируя заявление Айкана и громадный пакет акций "яблока", не стоит забывать, что они были куплены уже с учетом сплита, о котором Apple объявила в июне. После того как акции были раздроблены, капитализация компании осталась прежней, а вот стоимость одной бумаги опустилась ниже $100, что обеспечило большему числу желающих возможность приобрести кусочек "Яблока".

Таким образом, стоимость активов Айкана составляет чуть менее $5 млрд. Всего у корпоративного рейдера насчитывается 52 млн акций IT-гиганта, хотя еще три месяца назад было 7 млн. Сплит 1:7 сделал свое дело.

Сказать, что инвесторы верят в продолжение роста по бумагам Apple, это значит не сказать практически ничего: любовь к "яблочным" бумагам напоминает фанатизм. Один крупный инвестор поставил $60 млн на то, что акции перешагнут отметку $700 в октябре. Напомним, что абсолютным рекордом для компании из Купертино был уровень $705, который был достигнут в сентябре 2012 г.



Помимо прочего стало известно, что финансист существенно увеличил долю в Gannett, владеющей рядом медиаресурсов в США - докупив 2,7 млн акций медиахолдинга, общая доля составляет 15 млн. акций. Айкан сказал, что решил приобрести дополнительный пакет потому, что считает акции недооцененными и что разделение бизнеса пойдет только на пользу. Недавно Gannett Co. объявила о планах выделить издательские активы в отдельный бизнес и подтвердила выкуп всех не принадлежавших ей акций сайта с объявлениями о продаже автомобилей Cars.com (73% от общего числа бумаг) за $1,8 млрд.Издательский бизнес будет передан акционерам фирмы, при этом оставшаяся компания сосредоточится исключительно на телевещании и работе с цифровыми медиа.

В результате сделки по Cars.com, принадлежавшему консорциуму Classified Ventures, бизнес был оценен в $2,5 млрд. Ранее источник, близкий к компании, оценил годовую выручку сайта, открытого в 1998 году, в $400-500 млн. После закрытия торгов акции Gannett выросли на 5.5%.