Одумается ли Европа?

Перед открытием сегодняшних торгов внешний фон складывался на умеренно негативных нотах. Все ведущие индексы России идут вниз, но есть и хорошие новости: прошел слух о том, что страны ЕС, подсчитав убытки от встречных российских санкций, планируют отмену своих собственных санкций против российских компаний.



Если этот слух подтвердится, то российский и европейский рынки имеют все шансы снова выйти на стабильные и устойчивые позиции. Впрочем, всё это бабушка надвое сказала: США свои санкции точно не отменит, а Европа в данный геополитический момент сильно зависима от заокеанского Большого Брата по всем показателям.

Тем более, российские санкции пока не затронули жизненно важных артерий Европы: они не касаются ни нефти, ни газа, ни транссибирских перелетов. При этом, судя по риторике Владимира Путина, отступать некуда, и в случае усиления давления Россия способна пойти на самые жесткие меры.