Одумается ли Европа?

Перед открытием
сегодняшних торгов внешний фон складывался
на умеренно негативных нотах. Все ведущие
индексы России идут вниз, но есть и
хорошие новости: прошел слух о том, что
страны ЕС, подсчитав убытки от встречных
российских санкций, планируют отмену
своих собственных санкций против
российских компаний.
Если этот слух подтвердится, то российский и европейский рынки имеют все шансы снова выйти на стабильные и устойчивые позиции. Впрочем, всё это бабушка надвое сказала: США свои санкции точно не отменит, а Европа в данный геополитический момент сильно зависима от заокеанского Большого Брата по всем показателям.
Тем более, российские санкции пока не затронули жизненно важных артерий Европы: они не касаются ни нефти, ни газа, ни транссибирских перелетов. При этом, судя по риторике Владимира Путина, отступать некуда, и в случае усиления давления Россия способна пойти на самые жесткие меры.