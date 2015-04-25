Технологические компании отправили Nasdaq и S&P 500 к рекордным уровням

На торгах в пятницу американские фондовые индексы Nasdaq и S&P 500 записали на свой счет новые рекорды, причем Nasdaq обновлял исторические максимумы вот уже второй день подряд. Причиной подъема стала квартальная отчетность и резкий рост котировок технологических гигантов Google, Amazon и Microsoft.

Nasdaq прибавил 0,71% в пятницу и 3,3% за неделю. S&P 500 вырос на 0,23% на пятничных торгах, а за неделю окреп на 1,8%. Dow Jones вырос на 0,12% за день и на 1,4% по итогам недели.



Квартальная отчетность прибавила котировкам Amazon 14,13%. Google завершил торговлю с ростом на 2,9%, Microsoft подскочил на 10,45%.

Стивен Баффико, главный исполнительный директор в Four Wood Capital Partners (Нью-Йорк), прокомментировал ситуацию: «Nasdaq растет более взвешенно и объективно, чем 15 лет назад, во время пика доткомов. Технологический рост сегодня более зрелый и основательный. Такие компании, как Cisco и Microsoft, это доказывают”.

Энтони Валери, инвестиционный стратег LPL Financial (Сан-Диего) говорит: «Рынок акций с нетерпением забегает немного вперед, ожидая роста нефтяных цен, и предполагает, что прибыль корпораций – а значит и их котировки – во втором полугодии будет лучше, чем сегодня».

В то время как рынки находятся на рекордно высоких уровнях, однако, происходят и неприятные события. Так, квартальная отчетность компаний, составляющих индекс S&P 500, в среднем падает на 1,3%. На 3,5% снизились доходы: сильный доллар бьет по транснациональным гигантам, а слабая нефть подкосила энергетические компании.

Xerox потерял 8,75% котировок после крайне слабого прогноза прибыли на 2015 год. В качестве главного обвиняемого в этой беде выступает усилившийся доллар.

Громкая сделка по слиянию Time Warner Cable и Comcast провалилась, но Time Warner не унывает и начинает переговоры с Charter Communications. На этой новости акции компании подросли на 4,37%.

Одним из крупнейших рыночных факторов следующей недели (по крайней мере, на американском рынке) может стать Apple, которая опубликует свою отчетность в понедельник. К ней присоединятся несколько энергетических гигантов, в том числе Exxon Mobil и Chevron. Уолл-стрит будет ждать и заявления ФРС после двухдневного заседания по монетарной политике.