Brent отошла от максимумов-2015, но выросла по итогам недели

Цена на нефть Brent в пятницу взлетела до максимумов 2015 года, достигнув уровня $65,61 за баррель. Правда, сейчас, на 12.52 мск, баррель с поставкой в июне стоит $65,47. Июньские фьючерсы на WTI тоже подорожали, но не так критически: сейчас они стоят 57,65 доллара за баррель.

Рост котировок «черного золота» связан с озабоченностью по Ближнему Востоку. Возобновилась военная операция арабской коалиции в Йемене: в четверг было нанесено по меньшей мере 20 авиаударов по позициям повстанцев. Действия арабских стран не согласовываются с официальными заявлениями об окончании войны, которые Эр-Рияд делал в среду. Поддержку нефтяным ценам оказывает еще и замедление темпов добычи в США, и потенциальный рост мирового спроса.



Рост фьючерсных цен в апреле составил около 10 долларов за баррель и показывает растущий разрыв между мнением нефтедобытчиков и надеждами Уолл-стрит. Есть вероятность, что цена на нефть восстановится быстрее, чем этого ждет промышленность. «Фондовые рынки уже ищут путь наверх», — говорит Скотт Ки, исполнительные директор IHS. При этом производители нефти готовятся примерно к $60 за баррель в ближайшие 5 лет. «Можно надеяться на $75 за баррель, но планировать нужно более низкие цены», — говорит Стивен Чейзен, генеральный директор Occidental Petroleum Corp.

В пятницу Societe Generale повысил средний прогноз цены на Brent в 2015 году до $59,54 за баррель (прибавив 4,33 доллара), а на WTI — до $53,62 за баррель (прибавив 4,28 доллара).