В России роста цен в субъектах пока не нашли

Министерство промышленности и торговли не выявило роста цен при первом мониторинге цен, сообщил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов на совещании с вице-премьером Аркадием Дворковичем. На этом же совещании замминистра сельского хозяйства — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что начала расти цена на красную рыбу.

По его словам, 8 августа Минпромторг направил субъектам России письмо по мониторингу цен на 40 продуктов питания (27 из них запрещены к ввозу в Россию и 13 социально значимых товаров). С 9 августа субъекты должны были начать отслеживать цены и каждую среду предоставлять отчет. По итогам обработки первых отчетов о ценах в регионах особых изменений цен не выявлено, сказал Евтухов.

Региональные власти должны реагировать на негативную информацию в прессе и социальных сетях, сказал Дворкович. По его словам, сведения о росте цен или, например, пустых полках в магазинах необходимо проверять и в случае подтверждения принимать меры.

Вице-премьер также заявил, что комиссия по мониторингу в настоящий момент готовит исключения из списка товаров, попавших под санкции. В частности, правительство собирается внести поправки в перечень запрещенной к ввозу сельхозпродукции. Он пояснил, что это касается, прежде всего, товаров для людей, страдающих диабетом и аллергическими заболеваниями, а также ряда видов продукции, необходимых для обеспечения конкурентного производства внутри страны. "Я имею в виду сырье для производства ряда видов продукции", — добавил он, уточнив, что речь идет, например, о сырье для семенного материала (цитата по Интерфаксу).

Руководитель Росрыболовства в свою очередь сказал, что цена на красную рыбу и, в частности, на пользующуюся спросом горбушу уже начала расти. Рост цен, по его словам, начался до издания президентского указа о запрете импорта ряда продовольственных товаров.И эта тенденция, к сожалению, наверное, будет тем или иным образом сохраняться», — сказал Шестаков. Как передает Интерфакс, в целом лососевая путина идет не так хорошо, как хотелось бы, и вылов составляет только 65% от прогнозируемого.