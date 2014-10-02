Обзор рынков в четверг, 3 октября

Мировые рынки в четверг очень серьезно лихорадит. Подтверждение случая заболевания лихорадкой Эбола в США — пикантное дополнение к растущему списку «медвежьих» новостей, в который уже входят напряженность между Украиной и Россией; проблемы роста китайской экономики; протестное движение в Гонконге; угроза дефляции еврозоны и многие другие интересные события. Вчерашние отчеты показали первое за 15 месяцев снижение немецкой промышленности; замедлившиеся сильнее, чем ожидалось, показатели США; едва растущий промышленный сектор Китая. Инвесторы закрывают голову руками и стремятся к безопасности американских государственных облигаций, иены и золота. Настроения инвесторов, которые сейчас абсолютно не расположены к рискованным сделкам, выдвинуло доходность облигаций Казначейства США к самому большому понижению более чем за год.



Европа в ожидании

Европейские рынки втянуты в шторм и еще одним стимулом: сегодня проходит ежемесячная стратегическая встреча руководства Европейского Центробанка, на который в последние недели давит необходимость начать агрессивную программу скупки государственных облигаций. Индексы дружно двинулись вниз: FTSE, DAX, САС 40 сегодня безостановочно теряли, начиная с ранних утренних торгов (-0,3% — 0,6%). Селл-офф продолжается. «Рынок сильно нервничает», - говорит инвестиционный стратег Societe Generale в Лондоне Элвин Тан. - «Волатильность захватывает не только акции, но и валюты»,

Япония падает

После 1%-ного падения на Уолл-стрит японские акции начали дружно падать, а вот резкий рост иены на этом фоне привел экспортно ориентированную экономику страны и лично индекс Nikkei к 2,1%-ному понижению (самому сильному за последние 3 недели).

Вчера доллар творил чудеса с иеной, поднявшись в паре с ней выше отметки 110. Однако сегодня статус кво начинает восстанавливаться, иена отыграла немного, и сейчас USD/JPY торгуется примерно на 108, 83.

Нефть рушится, золото подтягивается

На сырьевых рынках сырая нефть марки Brent падает ниже 93 доллара за баррель, существенно расширив рамки трехмесячного падения. На нее продолжают давить слабые экономические сигналы из Китая и Европы, а еще весьма солидная глобальная поставка. Американское сырье WTI и вовсе в депрессии: сегодня оно умудрилось потерять целый доллар и торгуется теперь на 89,60 долларах за баррель.

А вот XAU/USD устроила себе скромный пир среди всеобщей чумы: поскольку в этот безопасный актив стремятся убежать все, кому не лень, то золото подросло до 1 219,27 долларов за тройскую унцию, прибавив 0,5%. Мелочь, а приятно.